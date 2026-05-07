Kompany se mostró preocupado por Luis Díaz y más jugadores del Bayern Múnich, tras la eliminación. (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

El Bayern Múnich quedó eliminado en las semifinales de la Champions League, luego de caer con un marcador global de 6-5 frente al Paris Saint-Germain. Duro golpe para el conjunto bávaro, que se quedó sin la chance de conseguir el triplete.

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Luego del inolvidable 5-4 del duelo de ida en el Parque de los Príncipes, los dirigidos por Luis Enrique arribaron a suelo alemán con el objetivo de mantener el cero en su pórtico y aprovechar alguna contra. Ahora bien, lo que no esperaban era que su anotación llegara recién al tercer minuto con un desborde por izquierda finiquitado dentro del área por Ousmane Dembélé.

Aunque los bávaros lucharon con más tesón que fútbol, no lograron nunca generar real peligro, más allá de dos acciones polémicas: una mano en el área de Joao Neves y una mano de Nuno Mendes, quien ya tenía tarjeta amarilla. La paridad llegó en tiempo de reposición con un fierrazo de Harry Kane, pero ya no había tiempo de remontada.

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Kompany se mostró preocupado por Luis Díaz y más jugadores del Bayern Múnich

Vincent Kompany señaló en conferencia de prensa que no tiene la capacidad de estar decepcionado durante mucho tiempo, a raíz de la eliminación, aunque sí se mostro preocupado por lo que puedan sentir sus jugadores con este duro revés.

“No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo. Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival”, dijo a la plataforma digital DAZN.

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Y continuó con el sentimiento que puedan sentir Luis Díaz y sus demás compañeros, algo que deberá pasar pronto:“Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mí todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación”.

“Todo sigue. Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo”, concluyó.

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