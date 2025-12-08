Champions League | Así se jugarán los partidazos de la fecha 6: prográmese acá con los colombianos

¡Regresan las emociones de la Liga de Campeones de Europa! Este martes 9 y 10 de diciembre vuelve la UEFA Champions League para disputar la sexta jornada, luego de doce días de descanso.

Uno de los partidos más llamativos de la jornada es el duelo entre Bayern Múnich y Sporting Lisboa. Es preciso recordar que Luis Díaz, jugador del club alemán, no podrá participar debido a a que debe cumplir una fecha más de suspensión, luego de haber sido expulsado ante el PSG, por una fuerte entrada por detrás sobre Achraf Hakimi, acción que dejó al marroquí lesionado, el encuentro tendrá presencia colombiana gracias a Luis Javier Suárez, quien milita en el equipo portugués.

Arsenal es líder de la tabla con un puntaje perfecto de 15 sobre 15 posibles, seguido del PSG que acumula 12 unidades, al igual que el Bayern Múnich, que es tercero. La diferencia es que el equipo de Luis Díaz tiene -2 goles de diferencia, a comparación de los franceses.

Así se jugará la sexta fecha de la Champions League

*Todos son en horario de Colombia

Martes 9 de diciembre

[10:30 AM] Kairat vs. Olympiacos

[12:45 PM] Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Sporting Lisboa (Luis Javier Suárez)

vs. Sporting Lisboa [3:00 PM] Atalanta vs. Chelsea

[3:00 PM] Mónaco vs. Galatasaray (Davinson Sánchez)

[3:00 PM] Union Saint-Gilloise vs. Marsella

[3:00 PM] PSV vs. Atlético Madrid

[3:00 PM] Barcelona vs. Frankfurt

[3:00 PM] Inter de Milán vs. Liverpool

[3:00 PM]Tottenham vs. Slavia Praga

Miércoles 10 de diciembre