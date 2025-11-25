Tabla de posiciones de la Champions League, tras goleada del Chelsea al Barcelona
El vigente campeón del mundo se impuso con contundencia en Stamford Bridge.
En una exhibición de principa a fin, Chelsea, vigente campeón del mundo, goleó 3-0 al Barcelona en Stamford Bridge, en juego por la quinta fecha de la fase regular de la Liga de Campeones.
Los londinenses dominaron de principio a fin, aprovechando la expulsión del uruguayo Ronald Aráujo a los 44 minutos, para imponerse con un autogol de Jules Koundé, a los 27 minutos, goles de Estevao Willian, a los 55 minutos, y de Liam Delap, a los 73 minutos.
En la gran sorpresa de la jornada, Bayer Leverkusen derrotó como visitante 0-2 al Manchester City de Pep Guardiola. Los goles del equipo alemán fueron obra de Alejandro Grimaldo, a los 23 minutos, y de Patrik Schick, a los 54 minutos.
Tabla de posiciones de la Liga de Campeones
Resultados de la jornada
Ajax 0-2 Benfica
Galtasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
Bodo/Glimt 2-3 Juventus
Napoli 2-0 Qarabag
Marsella 2-1 Newcastle
Borussia Dortmung 4-0 Villarreal
Chelsea 3-0 Barcelona
Manchester City 0-2 Leverkusen
Slavia Praga 0-0 Athletic
Otros partidos de la fecha
Miércoles 25 de noviembre
[12:45PM] Pafos Vs. Mónaco
[12:45PM] Copenhague Vs. Kairat
[3:00PM] Olympiacos Vs. Real Madrid
[3:00PM] Sporting Lisboa Vs. Club Brujas
[3:00PM] Frankfurt Vs. Atalanta
[3:00PM] Liverpool Vs. PSV
[3:00PM] Atlético Madrid Vs. Inter
[3:00PM] Arsenal Vs. Bayern Múnich
[3:00PM] PSG Vs. Tottenham