Tabla de posiciones de la Champions League, tras goleada del Chelsea al Barcelona

Los jugadores del Chelsea festejan uno de los tres goles ante el Barcelona. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

En una exhibición de principa a fin, Chelsea, vigente campeón del mundo, goleó 3-0 al Barcelona en Stamford Bridge, en juego por la quinta fecha de la fase regular de la Liga de Campeones.

Los londinenses dominaron de principio a fin, aprovechando la expulsión del uruguayo Ronald Aráujo a los 44 minutos, para imponerse con un autogol de Jules Koundé, a los 27 minutos, goles de Estevao Willian, a los 55 minutos, y de Liam Delap, a los 73 minutos.

En la gran sorpresa de la jornada, Bayer Leverkusen derrotó como visitante 0-2 al Manchester City de Pep Guardiola. Los goles del equipo alemán fueron obra de Alejandro Grimaldo, a los 23 minutos, y de Patrik Schick, a los 54 minutos.

Tabla de posiciones de la Liga de Campeones

Resultados de la jornada

Ajax 0-2 Benfica

Galtasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Napoli 2-0 Qarabag

Marsella 2-1 Newcastle

Borussia Dortmung 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Leverkusen

Slavia Praga 0-0 Athletic

Otros partidos de la fecha

Miércoles 25 de noviembre

[12:45PM] Pafos Vs. Mónaco

[12:45PM] Copenhague Vs. Kairat

[3:00PM] Olympiacos Vs. Real Madrid

[3:00PM] Sporting Lisboa Vs. Club Brujas

[3:00PM] Frankfurt Vs. Atalanta

[3:00PM] Liverpool Vs. PSV

[3:00PM] Atlético Madrid Vs. Inter

[3:00PM] Arsenal Vs. Bayern Múnich

[3:00PM] PSG Vs. Tottenham