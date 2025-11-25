Champions League

Tabla de posiciones de la Champions League, tras goleada del Chelsea al Barcelona

El vigente campeón del mundo se impuso con contundencia en Stamford Bridge.

Los jugadores del Chelsea festejan uno de los tres goles ante el Barcelona. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

En una exhibición de principa a fin, Chelsea, vigente campeón del mundo, goleó 3-0 al Barcelona en Stamford Bridge, en juego por la quinta fecha de la fase regular de la Liga de Campeones.

Los londinenses dominaron de principio a fin, aprovechando la expulsión del uruguayo Ronald Aráujo a los 44 minutos, para imponerse con un autogol de Jules Koundé, a los 27 minutos, goles de Estevao Willian, a los 55 minutos, y de Liam Delap, a los 73 minutos.

En la gran sorpresa de la jornada, Bayer Leverkusen derrotó como visitante 0-2 al Manchester City de Pep Guardiola. Los goles del equipo alemán fueron obra de Alejandro Grimaldo, a los 23 minutos, y de Patrik Schick, a los 54 minutos.

Tabla de posiciones de la Liga de Campeones

Resultados de la jornada

Ajax 0-2 Benfica

Galtasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Napoli 2-0 Qarabag

Marsella 2-1 Newcastle

Borussia Dortmung 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Leverkusen

Slavia Praga 0-0 Athletic

Otros partidos de la fecha

Miércoles 25 de noviembre

[12:45PM] Pafos Vs. Mónaco

[12:45PM] Copenhague Vs. Kairat

[3:00PM] Olympiacos Vs. Real Madrid

[3:00PM] Sporting Lisboa Vs. Club Brujas

[3:00PM] Frankfurt Vs. Atalanta

[3:00PM] Liverpool Vs. PSV

[3:00PM] Atlético Madrid Vs. Inter

[3:00PM] Arsenal Vs. Bayern Múnich

[3:00PM] PSG Vs. Tottenham

