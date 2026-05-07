[VIDEO] Luis Díaz desconsolado luego de la eliminación con el Bayern Múnich en Champions

Luis Díaz vio frustrado su sueño de disputar una nueva final de la Champions League luego de la eliminación de Bayern Múnich a manos del Paris Saint-Germain, en una semifinal vibrante que terminó 6-5 en el marcador global a favor del conjunto parisino.

El equipo francés logró imponerse en una de las series más emocionantes de la temporada y ahora disputará la gran final frente al Arsenal el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna.

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Tras el pitazo final, gran parte de la atención se centró en Luis Díaz, quien terminó visiblemente afectado por la eliminación. Las cámaras captaron al extremo colombiano desconsolado sobre el terreno de juego, reflejando el duro golpe que significó quedarse a las puertas de una nueva final europea junto al conjunto Bávaro.

A pesar de la eliminación, Luis Díaz fue uno de los futbolistas más destacados del Bayern a lo largo de la serie, aportando desequilibrio y presencia ofensiva en una llave marcada por la intensidad y la gran cantidad de goles. Sin embargo, el poder ofensivo del PSG terminó inclinando la balanza en favor del vigente campeón europeo.

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Ahora al Guajiro le queda enfocarse en su preparación de cara al Mundial con la Selección Colombia, ya que logró consagrarse campeón anticipado de la Liga de Alemania, siendo pieza clave en el título del equipo.

Los números de Luis Díaz con el Bayern esta temporada con el equipo alemán en sus diferentes competencias fueron los siguientes: 48 partidos, marcó 26 goles y asistió en 17 ocasiones, firmando así una de las mejores temporadas en su carrera profesional.

Luis Díaz luego de la eliminación