Jueves 8 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

La Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio 12 bienes que serían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, la mujer que fue extraditada en 2023 a Estados Unidos por blanquear 2.9 millones de dólares a los narcos.

Se trata de seis bienes inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio que superarían los $7.300 millones. Esas propiedades fueron incautadas en Armenia; Quindío Cali; Sevilla y Jamundí en el Valle del Cauca

Las propiedades estaban a nombre de empresas de fachada, familiares y personas allegadas a Valentina Forero Álvarez, ellos no tenían la capacidad económica ni financiera para acreditar la adquisición de esos bienes.

Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia y posteriormente extraditada a Estados Unidos, por cargos relacionados con lavado de activos.

La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, los cuales fueron canalizados a través del sistema financiero internacional y posteriormente transferidos a Colombia.

La Nueva EPS avanza en las acciones correspondientes para garantizar el acceso oportuno y seguro a medicamentos de todos los afiliados, tras la terminación unilateral de contrato de Colsubsidio.

En un comunicado señalan que mientras se culmina este proceso de transición, invitan a los afiliados con fórmulas direccionadas a Colsubsidio para que consulten el siguiente enlace: Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025 | NUEVA EPS Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025 | NUEVA EPS en el cual podrán ser registradas las solicitudes de manera remota y sin desplazamiento a las oficinas.

Aseguran que los asesores gestionarán las fórmulas médicas y el proceso administrativo para la entrega de los medicamentos, asegurando la continuidad de los tratamientos sin interrupciones.

En la tarde del 7 de enero, cientos de personas se congregaron en la Plaza de Bolívar de Armenia como parte de una movilización nacional convocada por el presidente Gustavo Petro en defensa de la democracia y la soberanía de Colombia.

La iniciativa se produce en un contexto de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, luego de declaraciones de altos funcionarios estadounidenses que han sido interpretadas por el Gobierno como amenazas a la integridad territorial y política de Colombia. Para responder a estas presiones, el presidente Petro llamó a los ciudadanos a salir a las calles.

En Armenia, la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Quindío (SUTEQ), Luz Estela León, destacó el carácter patriótico y constitucional de la concentración. Señaló que la manifestación responde a una responsabilidad ciudadana de rechazar toda intromisión de gobiernos extranjeros y exigir respeto por la soberanía nacional.

Por su parte, Óscar Rio Montoya, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, expresó que la concentración responde a una situación nueva y crítica para la nación. Según su análisis, la protesta busca explicar y enfrentar tensiones geopolíticas.

La concentración transcurrió de manera pacífica, con participación de distintos sectores sociales que portaron banderas y expresaron su apoyo al llamado del Gobierno Nacional.

Impacto al bolsillo: suben las tarifas del transporte intermunicipal en el Quindío

La Cooperativa Integral de Transportadores de Circasia (COOTRACIR) anunció las nuevas tarifas para los diferentes destinos intermunicipales del departamento, un ajuste que ha generado inquietud entre los usuarios por el impacto en el bolsillo. Según explicó el gerente de la cooperativa, Leonel Giraldo, el aumento responde a la aplicación de una estructura de costos exigida por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entidades que regulan este tipo de servicios.

“Nosotros manejamos el alza de tarifas a través de una estructura de costos. Esa estructura nos obliga a revisar todos los gastos necesarios para poder operar las rutas y, con base en ello, se debe reportar la información al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte. A partir de ese proceso se define el incremento y, aun así, no aplicamos el aumento total que la estructura de costos nos permitía”, afirmó Giraldo.

De acuerdo con Giraldo, el ajuste tarifario se fundamenta principalmente en el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, así como en otros costos operativos necesarios para garantizar la prestación del servicio. Aunque la estructura de costos permitía un aumento de entre el 15 % y el 21%, la cooperativa optó por aplicar un incremento del 15 % en algunas rutas origen–destino y del 12 % en trayectos intermedios.

El gerente también señaló que la reducción progresiva de la jornada laboral de los conductores —que pasará de 47 a 42 horas semanales— ha generado mayores dificultades operativas, teniendo en cuenta que el servicio funciona desde las 4:45 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, lo que implica mayores costos en personal y operación, “eso para nosotros está generando un inconveniente grave”, añadió.

Finalmente, frente a este incremento y su impacto en el bolsillo de la ciudadanía, el gerente explicó que los usuarios deben comprender que, así como aumentan los costos de operación y sostenimiento de una empresa, el transporte público también debe garantizar su funcionamiento y rentabilidad. “Somos una empresa que presta un servicio de transporte y necesitamos tener rentabilidad; la tenemos, no muy modestamente, y esto ha sido producto del alza del nuevo salario mínimo vital, como dice el presidente”, indicó.

La gobernación del Quindío entregó dos carros compactadores de basura para mitigar la crisis por la recolección de residuos sólidos en varios municipios, lo insólito es que uno de los carros nuevos presentó fallas.

Estamos hablando del carro compactador de residuos sólidos de 25 yardas cúbicas, con un valor superior a los $1.000 millones, y que está destinado al municipio de Quimbaya. Este vehículo fue adquirido con recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, correspondientes a la bolsa de inversión del municipio, aportados y gestionados por administraciones municipales de vigencias anteriores, lo que permitirá fortalecer la prestación del servicio público de aseo en la localidad.

El gerente del plan departamental de aguas, PDA Kurt Warski Patiño preciso que, durante el proceso de entrega, se presentó un incidente involuntario ocasionado por una maniobra inadecuada del operario de la empresa NEPSA, situación que derivó en un daño mecánico.

Ante este incidente la gobernación del Quindío activó de manera inmediata los protocolos correspondientes y ya se encuentra dando respuesta técnica, adelantando el proceso de revisión y reparación del vehículo, con el fin de garantizar su pronta puesta en funcionamiento.

La gobernación del Quindío un carro compactador de residuos sólidos domésticos con capacidad de 17 yardas cúbicas, destinado a fortalecer la prestación del servicio de aseo en el municipio. El acto contó con la presencia de autoridades departamentales y locales, la Policía Nacional y representantes de la empresa prestadora de servicios ESACOR, quienes recibieron con alegría y beneplácito esta importante dotación para la comunidad.

La adquisición del vehículo representó una inversión total de $733 millones, de los cuales $483 millones corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones - SGP del departamento del Quindío y $250 millones al SGP del municipio de Córdoba, reflejando un esfuerzo conjunto entre el nivel departamental y el municipal para mejorar la calidad de los servicios públicos.

El gerente de NEPSA del Quindío, Luis Fernando Echeverri, explicó que el inicio del año presentó múltiples dificultades operativas, entre ellas la ausencia de algunos operarios, fallas mecánicas en vehículos recolectores y la falta de contratos de personal y repuestos, lo que generó retrasos en las rutas y acumulación de residuos en varios municipios atendidos por la empresa.

Pese a estas dificultades, señaló que con la ayuda de las administraciones municipales de Quimbaya, Salento y Circasia se adelantaron esfuerzos para atender la emergencia y recolectar los residuos acumulados.

El gerente afirmó que, como empresa Nepsa del Quindío, enfrentan una deficiencia en su parque automotor. “No es un secreto para nadie; hemos presentado varias opciones a la junta directiva para reforzarlo”, señaló.

Como balance de su destacada gestión en 2025, la Empresa para el Desarrollo Territorial —PROYECTA— fue designada por el OCAD Región Eje Cafetero como entidad ejecutora del proyecto de construcción del nuevo hospital Sagrado Corazón de Jesús en Quimbaya, por eso dieron inicio a la fase de estudios previos del proyecto, paso fundamental para garantizar el desarrollo de una infraestructura hospitalaria moderna, segura y acorde con las necesidades de la comunidad, reafirmando su compromiso con el bienestar y el desarrollo social del departamento.

En 2025, la Empresa para el Desarrollo Territorial — PROYECTA socializó el proyecto de construcción del nuevo puente sobre la quebrada La Sonadora, en el sector La Rochela, del corregimiento Quebradanegra, municipio de Calarcá: una obra que beneficiará a más de 500 familias rurales y solucionará más de seis años de dificultades en la movilidad de la zona.

El proyecto, con una inversión superior a los 200 millones de pesos, es fruto del trabajo articulado entre el Gobierno del Quindío representado por PROYECTA y la UDEGERD, con el respaldo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD y el Ejército Nacional, que aportó el puente metálico modular,

Durante el año 2025, la Secretaría de Salud departamental ejecutó una gestión enfocada en la protección de la salud pública, el fortalecimiento de la red hospitalaria y la mejora de la infraestructura vital y crítica Con una inversión cercana a los 180.000 millones de pesos, se desarrollaron acciones estratégicas que impactaron de manera directa a la población quindiana, garantizando prevención, atención oportuna y mejores condiciones en los servicios de salud.

En infraestructura vital y crítica se realizaron inversiones por más de 109.000 millones de pesos, destacándose 65.000 millones de pesos para la unidad pediátrica del Hospital Universitario Departamental San Juan de Dios y 30.000 millones de pesos para el Hospital de Quimbaya.

Además, se avanzó en los estudios y diseños del Hospital de Salento, se destinaron 300 millones de pesos para el mejoramiento del Hospital La Misericordia de Calarcá, en sistemas mecánicos de aire, que permitirá mejorar los procesos en los quirófanos del centro asistencial.

Empresas Públicas de Armenia EPA dio inicio al 2026 con el desarrollo del proceso de poda de árbol urbano, una intervención programada para el primer trimestre del año que permitirá atender aproximadamente 80 árboles en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de garantizar su buen estado y la seguridad de la ciudadanía.

Estas acciones hacen parte del mantenimiento preventivo del arbolado urbano, el cual busca reducir riesgos asociados a ramas en mal estado, mejorar la visibilidad en las vías y contribuir al equilibrio ambiental de los espacios públicos.

Durante los primeros días de ejecución, las actividades se concentran en la avenida 19 de Armenia, uno de los corredores viales más transitados de la ciudad, donde se adelantan labores técnicas bajo criterios de sostenibilidad y cuidado del entorno.

Hoy se cumplirá la transmisión de mando en la Octava Brigada del Ejército donde hace entrega el mando el señor coronel Edward Vicente Martínez Anteliz al señor coronel Julián Andrés Arango Betancourt, la ceremonia se cumplirá a las 10 de la mañana en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N.°8, Armenia, Quindío

En deportes, a las 3y20 de la mañana en la cancha Marte 1 de Medellín, los niños del equipo Camino al Fútbol del Quindío se jugará su clasificación del Festival de Festivales Baby Fútbol al enfrentar a AsobDIM, para clasificar deberá ganar su partido.

De otro lado con el lema “13 años en la B con ganancias de la A, la barra artillería verde liderará hoy una marcha que se iniciará a las 3 de la tarde en el sector del alto del río en Calarcá donde buscan llamar la atención frente a la crisis deportiva del Deportes Quindío.