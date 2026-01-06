Martes 6 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Tres municipios del Quindío han enfrentado en este inicio del 2026 un grave problema de salud pública debido a que la empresa Nepsa del Quindío encargada del servicio de relección de residuos sólidos en los municipios de Quimbaya, Circasia y Salento completó más de 10 días sin prestar este servicio.

Los parques, las esquinas, las calles, las avenidas han estado inundadas de bolsas, cajas, repletas de basuras lo que se convierte en un problema de salud pública en estas localidades.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez que es además oriundo del municipio de Quimbaya fue uno de los primeros en pronunciarse y eso manifestó “Quimbaya hoy enfrenta una de las situaciones más complejas y difíciles con las basuras. Y lo más importante es actuar.

Desde el gobierno departamental del Quindío, bajo el liderazgo de nuestro gobernador Juan Miguel Galvis de Doña, tomamos una decisión concreta. Esta misma semana entregaremos un camión compactador para fortalecer la recolección y normalizar el servicio. Esto no es un anuncio, es una respuesta a la necesidad de la gente.

Precisamente el alcalde de Quimbaya Juan Manuel Rodríguez Brito hizo un llamado a la gobernación del Quindío para que agilice la entrega del carro compactador que permita responder a este tipo de contingencia de la empresa Nepsa.

El alcalde de Circasia Julián Andrés Peña indicó “El municipio está al día en pago de subsidios en materia de aseo a la empresa NEPSA del Quindío. Los usuarios en su gran mayoría pagan mensualmente por un servicio de aseo que a todas luces no responde a criterios de eficiencia y calidad.

Llevamos 2 años de planes de contingencia y compromisos que medianamente se cumplen, y hoy la realidad es nuevamente crisis en la recolección de los residuos sólidos en Circasia, Salento, Quimbaya, entre otros. Sectores rurales con más de 10 días sin recolección.

A los trabajadores de Nepsa, especialmente a los operarios de aseo y barrido nuestro agradecimiento y consideración por lo que hacen. No son responsables de la situación. Al Señor Gerente de Nepsa Luis Fernando Echeverri Parra, necesitamos soluciones o en su defecto que desde EMCA, máximo accionista de Nepsa se tomen decisiones reales con la empresa de aseo. Ya no hay más tiempo, hay que actuar ya.

A través de redes sociales la alcaldía de Salento comunicó que debido a la falta de recolección implemento plan de contingencia con camiones del municipio para poder adelantar el proceso de recolección

En Caracol Radio Armenia hemos tratado de comunicarnos con el gerente de la empresa Nepsa, Quindío, pero no ha respondido sobre la situación y el plan de contingencia.

Cabe recordar que hace un año por estas mismas fechas se presentó una situación similar por la falta de camiones óptimos y suficientes para realizar la recolección de la basura.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Hacienda, informa a la ciudadanía que ya se encuentra definido el calendario tributario para la vigencia 2026, el cual establece los plazos para la declaración y pago de los principales impuestos municipales.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Hacienda Municipal, informa a la ciudadanía los plazos y beneficios establecidos para el pago del Impuesto Predial Unificado correspondiente al año gravable 2026, de conformidad con el Calendario Tributario adoptado mediante la Resolución No. 817 de 2025.

De acuerdo con lo dispuesto, los sujetos pasivos del Impuesto Predial Unificado y sus complementarios deberán realizar el pago total de su obligación en una sola cuota, a más tardar el 30 de junio de 2026. El recaudo podrá efectuarse en las entidades financieras autorizadas o a través del sistema PSE, ingresando al portal tributario disponible en la página web oficial del Municipio de Armenia: www.armenia.gov.co

La Administración Municipal recuerda que los contribuyentes que realicen el pago después de la fecha límite deberán liquidar y cancelar los intereses moratorios, conforme a lo establecido en los artículos 230 y 231 del Estatuto Tributario Municipal.

Con el fin de promover la cultura de pago oportuno, la Alcaldía de Armenia otorgará un incentivo por pronto pago del quince por ciento (15%) a los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado que: Realicen el pago total de la obligación correspondiente a la vigencia 2026, Lo hagan a más tardar el 31 de marzo de 2026 y No registren saldos en mora.

Como una contribución al uso de las energías limpias en el ámbito de la movilidad, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya sancionó en 2025 la ordenanza 010, que al modificar la 002 de 2024, establece un incentivo mayor al uso de vehículos eléctricos en el departamento.

De acuerdo con esta, aquellos automotores eléctricos o de cero emisiones de gases contaminantes y que hayan sido registrados en el Quindío o que hayan sido trasladados al mismo, obtienen un descuento en el Impuesto Sobre Vehículos Automotores del 80% en los años 2025, 2026 y 2027.

En un periodo comprendido entre el 17 de septiembre hasta final de la vigencia 2025, el Grupo Operativo Anti-contrabando presentó resultados que reflejan su eficiencia en el control de las finanzas públicas originadas por el monopolio rentístico, pero también cuidando la salud de los consumidores, al ejercer vigilancia tanto a los productos de contrabando técnico (sin autorización para ser comercializados en el departamento) como a los directamente adulterados.

En este periodo –que corresponde al convenio suscrito con la Federación Nacional de Departamentos por alrededor de 504 millones de pesos-, el equipo interinstitucional registró 2.616 visitas a establecimientos de comercio con 79 aprehensiones, en las que más de 40 botellas fueron de licor adulterado; 1.097 inspecciones a vehículos en operativos viales.

Una mujer resultó herida con arma cortopunzante tras ser víctima de un violento intento de hurto mientras se movilizaba en bicicleta por el barrio Los Geranios, de la ciudad de Armenia. Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo 4 de enero, cuando la víctima regresaba de realizar actividad física en compañía de su familia.

De acuerdo con su relato, un hombre que se encontraba consumiendo sustancias, se le atravesó en la vía y le exigió que le entregara la bicicleta. Al oponerse al robo, el hombre forcejeó con ella, intentó derribarla y posteriormente sacó un arma cortopunzante, con la que la atacó causándole una herida en el brazo izquierdo.

La mujer pidió auxilio y fue atendida por un grupo de ciclistas que transitaban por el sector, quienes lograron retener al agresor. Finalmente, el hombrecito fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes.

La víctima fue asistida por personal médico y la lesión requirió ocho puntos de sutura, sin comprometer su vida.

La denunciante expresó su preocupación por la falta de presencia policial en este sector, frecuentado diariamente por deportistas y peatones, y pidió a las autoridades reforzar los patrullajes para evitar nuevos hechos de inseguridad.

Capturado con 12 kilos de estupefacientes en el terminal de transporte de Armenia

La Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, capturó en flagrancia a un hombre por el delito de tráfico de estupefacientes en la capital del Quindío.

El hecho se ejecutó al interior del terminal de transportes, momentos en que se realizaban actividades de prevención, control y solicitud de antecedentes a personas que hacen tránsito por el departamento.

Es allí, donde una persona de 30 años de edad, proveniente del departamento del Cauca con destino a la ciudad de Bogotá, fue requerida por uniformados y se le halló en su equipaje una gran cantidad de Marihuana.

Este hombre se encontraba con medida de detención domiciliaria y presenta antecedentes judiciales por los delitos de: homicidio agravado, fabricación, tráfico porte de armas de fuego y municiones y receptación; el ciudadano junto al narcótico fue dejado a disposición de La fiscalía general de la Nación y le fue otorgado medida de aseguramiento intramural.

Filandia se destacó en la pasada temporada decembrina por un balance positivo en materia de seguridad y convivencia: no se reportaron personas lesionadas por el uso de pólvora, según el informe entregado por el Hospital San Vicente de Paúl.

Empresas Públicas de Armenia en articulación con la Alcaldía de Armenia, avanza en la obra de reposición parcial del sistema de alcantarillado y de la red de distribución de acueducto en el barrio Laureles, una intervención estratégica para la modernización de la infraestructura de servicios públicos que beneficiará a cerca de 1.500 usuarios del sector.

La entidad culminó la primera fase del proyecto con un avance físico del 42%, habilitando nuevamente la circulación por las calles 19A norte, 18A norte (sector Renault) y 22 norte, luego de finalizar las intervenciones programadas en estos tramos.

En desarrollo de la segunda fase, los trabajos se concentrarán en la continuidad de la reposición del alcantarillado en la calle 19A norte, así como en la reposición de redes de alcantarillado y acueducto en las calles 20A norte y 18A norte. Para la ejecución segura de estas labores será necesario el cierre temporal de estas vías.

El sector cafetero del departamento del Quindío cerró el año 2025 con un balance mixto, marcado por un buen comportamiento durante el primer semestre, pero con una fuerte afectación en la segunda mitad del año debido a la variabilidad climática y el aumento de las lluvias.

Así lo dio a conocer Faber Buitrago, caficultor del departamento, quien explicó que el inicio del año fue positivo gracias a floraciones provenientes de finales de 2024, lo que permitió un volumen importante de cosecha, dinamizó la recolección y generó empleo en las fincas cafeteras.

Sin embargo, el segundo semestre del año presentó un panorama menos alentador. De acuerdo con el caficultor, el fuerte invierno registrado durante el primer semestre de 2025, con lluvias que casi duplicaron las del año anterior, afectó las floraciones y redujo considerablemente la producción.

Faber Buitrago aclaró que, aunque actualmente se registran precios favorables del café, no se puede hablar de una bonanza cafetera debido a la reducción en los volúmenes de producción. No obstante, expresó su esperanza en que el próximo año combine buenos precios con una mayor cosecha, lo que permitiría recuperar las pérdidas de periodos anteriores.

En el marco de la conmemoración de los 196 años del paso del libertador Simón Bolívar por eso la gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Cultura, abre oficialmente la agenda cultural 2026 con el primer conversatorio de historia del año, titulado ‘Bolívar y los viajeros en el Camino del Quindío’.

La actividad es organizada por la Academia de Historia del Quindío, en articulación con la Alcaldía de Salento y el Comité de Vigías del Patrimonio Cultural, y estará a cargo de Sebastián Rodríguez Padilla, miembro de número de la Academia y vigía del patrimonio, quien abordará la importancia estratégica, histórica y simbólica de esta ruta andina y el paso del prócer por el municipio.

El conversatorio se realizará hoy martes 6 de enero a partir de las 4:00 de la tarde en la Casa Comunal de Asocomunales Salento, que alberga la Cinemateca, y marca además el inicio de la agenda conmemorativa por los 60 años del departamento del Quindío.

Pensando en el bienestar del empresario y en la optimización de su tiempo, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío ha consolidado diferentes estrategias que facilitan la renovación de la matrícula mercantil a través de canales ágiles, seguros y accesibles, sin necesidad de trámites complejos ni largos desplazamientos.

Uno de estos canales es la renovación por WhatsApp, donde, apoyada en herramientas de inteligencia artificial, la Cámara de Comercio acompaña a los empresarios en este proceso a través del número 318 349 9804, permitiendo reducir tiempos, costos, desplazamientos, y brindando una experiencia más cómoda y eficiente.

Una de las opciones disponibles es la renovación a través de la página web, https://camaraarmenia.org.co/ donde los empresarios pueden realizar el trámite de manera autónoma, segura y disponible las 24 horas, desde cualquier lugar, accediendo a la plataforma oficial de la Cámara de Comercio.

A esto se suma el sistema de Corresponsales Cercanos, una iniciativa pionera a nivel nacional que acerca los servicios registrales a los territorios. A través de 30 puntos habilitados en todo el Quindío, atendidos por comerciantes y respaldados por tecnología, los empresarios pueden realizar sus trámites de manera rápida y confiable. Los puntos están disponibles en Corresponsales – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

Ciudadanos venezolanos desde Armenia, dicen que hay incertidumbre por lo que pueda pasar en su país luego de la captura del presidente Nicolas Maduro, ya que el régimen sigue al mandando en su país

El 50 % de los nuevos beneficiarios del programa Colombia Mayor ya reclamaron el bono pensional de 230.000 pesos. En los departamentos de Amazonas, Arauca, San Andrés y Providencia, Caldas, Caquetá, Putumayo y Quindío, más de la mitad de los nuevos beneficiarios ya reclamaron la transferencia o el giro.

el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya hizo un llamado a las personas mayores inscritas o que se encontraban en lista de espera del programa Colombia Mayor para que verifiquen si fueron incluidas en el programa a través de la oficina de adulto mayor de su municipio, la gerencia regional de Prosperidad Social o el Banco Agrario

En deportes, hoy los niños del equipo Camino al futbol del Quindío jugarán su segundo partido en el Babyfútbol 2026 en Medellín a las 2:15 p. ante CD Estudiantil en el estadio Alfonso Galvis, en Medellín.