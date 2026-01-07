Miércoles 7 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Una de las imágenes más bonitas captadas en diciembre del nevado del Tolima desde el Quindío. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Crítica situación por demoras en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en el Quindío

Luego de que Colsubsidio dejará de prestar el servicio de dispensación de medicamentos, la Nueva EPS activó un plan de contingencia con nuevos gestores farmacéuticos para atender a los afiliados; sin embargo, durante esta transición, usuarios han denunciado retrasos y falta de información en la entrega de medicamentos.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Usuarios de la Nueva Eps en el departamento del Quindío manifestaron su profunda preocupación por las múltiples dificultades que vienen enfrentando para acceder a sus tratamientos médicos, especialmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos. Una situación que estaría afectando directamente su estado de salud y a aquellos con enfermedades crónicas que dependen de una atención oportuna.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los pacientes denuncian retrasos prolongados en la entrega de medicamentos, algunos de ellos de hasta ocho meses, a pesar de haber cumplido con todos los trámites exigidos e incluso haber interpuesto acciones de tutela y desacatos, sin que la situación se solucione de manera definitiva.

Más información Martes 6 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Una de las principales quejas es la entrega incompleta de los tratamientos. Según los testimonios, a los pacientes les formulan varios medicamentos, pero solo reciben una parte. Por ejemplo, a algunos les ordenan ocho medicamentos y solo les entregan tres, o les prescriben cuatro y reciben uno o dos, lo que obliga a suspender o fragmentar los tratamientos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los afectados señalan además una desinformación constante y falta de claridad por parte de la EPS. Aseguran que reciben respuestas ambiguas, cambios frecuentes en los puntos de dispensación y anuncios de nuevas farmacias que no entran en funcionamiento, sin fechas concretas ni soluciones reales. Incluso, se les ha indicado que deben escanear códigos QR para conocer la información, pero allí tampoco aparecen avances sobre la entrega de medicamentos.

Resulta preocupante la situación que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS en el departamento, quienes advierten afectaciones en su salud debido a los retrasos en la entrega de medicamentos y hacen un llamado a las autoridades de salud para que intervengan y permitan restablecer la continuidad de los tratamientos.

Desde la Asociación de usuarios de la Nueva EPS en Armenia alertaron porque siguen los problemas para la entrega de los medicamentos, aseguran que el tema de contrato con la nueva farmacéutica no está en operación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por solicitud de la fiscalía general de la Nación un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en el centro carcelario a José Fernando Aguirre Villada por su presunta responsabilidad en un ataque sicarial en el que falleció una mujer y resultó herido el hombre al que iba dirigido el hecho.

Un fiscal adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío, le imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos fueron aceptados por el procesado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los hechos ocurrieron el sábado 3 de enero en Armenia, Quindío cuando José Fernando Aguirre Villada en compañía de otras personas identificaron a la víctima y, posteriormente, la habrían atacado con arma de fuego causándole varias heridas en su cuerpo.

En medio de los disparos una mujer de 64 años que se encontraba en la zona también resultó afectada y murió en un centro asistencial a donde fue trasladada. El presunto agresor fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las autoridades, la gobernación del Quindío realizó una inversión estratégica en parque automotor, entregando 15 camionetas 4x4 y 25 motocicletas a los organismos de seguridad. De estas, 12 camionetas fueron asignadas a la Policía Nacional, 2 a la fiscalía general de la Nación, 1 a la Unidad Nacional de Protección y las 25 motocicletas al Ejército Nacional, mejorando la movilidad, la cobertura territorial y la capacidad de reacción inmediata en todo el departamento.

La tecnología se consolidó como un aliado clave para la seguridad ciudadana. Durante el 2025 se fortaleció el sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con la instalación y repotenciación de 120 cámaras de videovigilancia en 11 municipios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Adicionalmente, en Armenia se implementaron 66 puntos de cámaras con Inteligencia Artificial, con capacidades de reconocimiento facial y lectura de placas, gracias a un convenio con la EDEQ por $220 millones, reforzando la prevención del delito y el control territorial en todas las comunas de la capital quindiana

El impacto de estas acciones se evidencia en las cifras. Con corte al 25 de diciembre de 2025, el Quindío registró una reducción del 29% en el hurto a personas, y una disminución del 41% en el hurto a comercio.

La acción coordinada con las autoridades de seguridad y policía del departamento dejó resultados contundentes: 3.246 capturas, 205 armas de fuego incautadas, 122 motocicletas y 35 vehículos recuperados, al igual que la incautación de 17,27 toneladas de estupefacientes, debilitando de manera directa las estructuras criminales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia EPA realizará una suspensión preventiva del servicio de acueducto hoy miércoles 7 de enero de 2026, en el sector hidráulico 23.

La interrupción del servicio se dará en el horario de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., debido a labores de revisión, mantenimiento y adecuación de una válvula de la línea expresa de 18 pulgadas, ubicada en el sector del Colegio María Inmaculada.

Sector hidráulico 23, que comprende, entre otros, los siguientes sectores: Altos de los Ocobos, Bosques de Viena, Castelar, Getsemaní, Quintas de la Floresta, Santa Clara, Santillana del Mar, La Aurora, Quintas de San Felipe, Bosques de San Martín, Casa Loma, San Simón, Santa Catalina, Terranova, Palmas de Corintia, Portal de Alameda, Villas de Palermo, Mesopotamia, Defensa Civil, Super Inter del Norte, La Floresta y Torre Alameda.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciará en redes sociales que, así como en el caribe liberarán siete peajes en concesión lo mismo ocurrirá en el eje cafetero, veedores y congresistas solicitaron el gobierno precisión sobre que va a pasar con los peajes en autopistas del café

Lina María Arango, del colectivo nacional No Más abuso de Peajes y del colectivo por la defensa de las vías del eje cafetero indicó “que se vaya a liquidar la concesión no significa que se van a desmontar los siete peajes de esa concesión autopistas del Caribe. Y por eso es importante que el presidente Petro aclare ¿Qué significa liberar?

Y agregó “Liberar significa pasar de la concesión a Invías los peajes o liberar significa desmontar, porque si es desmontar, entonces tienen que ponerse de acuerdo porque la ANI en su comunicado lo que expresó es que esos peajes se van a seguir cobrando durante 200 días y a partir de esos 200 días van a pasar a su administración al Invías.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El tercer punto que quiero decir es que, aunque la concesión se liquide su dueño, que es la empresa KMA, Menzelamin, de Menzelamin, también hace parte del consorcio que administra el recaudo de los peajes de Invías y la ciudadanía necesita claridad sobre quién manejará esos peajes y qué ajustes se harán para garantizar transparencia, porque recordemos que el Invías pues no tiene muy buena reputación que digamos en ese tema.

La veedora puntualizó “frente a autopistas del café, es importante también que el gobierno aclare cuáles peajes va a quitar de autopistas del café, va a desmontar o si lo que dice con liberar la zona de los peajes es que los va a pasar a Invías y vuelve y pasa lo mismo que pasa en otras en otras regiones donde se acabaron las concesiones, pero los peajes siguieron funcionando con el Invías

hay que pedirle al gobierno que aclare y que diga, “¿Cuáles son los peajes que va a desmontar? ¿Qué modelo de administración tendrán los que van a seguir? Si van a bajar tarifas, si van a regular distancias.”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente la representante a la cámara del partido liberal por el Quindío, Piedad Correal envió una carta a la ministra del del transporte e indicó “radicamos ante el Ministerio de Transporte, la ANI y el Invias un requerimiento congresual consultando sobre la realidad del levantamiento de peajes en el Eje Cafetero anunciado por el Gobierno Nacional, y en caso de ser afirmativo, cuáles serán los mecanismos de financiación del proyecto doble calzada Calarcá- La Paila que se había socializado en todo el Eje Cafetero. ¡Esta obra es de interés Nacional!

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República de 2026, mañana jueves, 8 de enero, finaliza el plazo de inscripción de ciudadanos para votar en los comicios legislativos.

Es de recordar que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

También es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

Puntos de inscripción de ciudadanos en el Quindío: Armenia: Portal del Quindío Unicentro de Armenia Plaza Flora Centro Comercial Centro Comercial San Sur Veranera Plaza. Calarcá: Ibiza Plaza

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gracias al avance del 42% en la reposición parcial del sistema de alcantarillado y de la red de distribución de acueducto en el barrio Laureles, se habilitó el tráfico vehicular por las calles 19A norte, 18A norte (sector Renault) y 22 norte.

La Administración Municipal y Empresas Públicas de Armenia avanzan en esta modernización de la infraestructura de servicios públicos para beneficiar a cerca de 1.500 usuarios del sector

En adelante, se dará continuidad a los trabajos de reposición en la calle 19A norte, así como en la reposición de redes de alcantarillado y acueducto en las calles 20A norte y 18A norte.

Desde la Secretaría de Tránsito hicieron el llamado a la ciudadanía, para que tomen vías alternas, mientras dure el cierre temporal de estas vías.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social recuerdan a los beneficiarios del programa Colombia Mayor del ciclo 12 de 2025, que pueden cobrar el bono pensional de $230.000 hasta el 12 de enero próximo.

Cabe resaltar que, en los departamentos de Quindío, Amazonas, Arauca, San Andrés y Providencia, Caldas, Caquetá y Putumayo, más de la mitad de los nuevos beneficiarios ya reclamaron la transferencia o el giro, toda vez que el pago se inició el 23 de diciembre del 2025 para un total de 15.346 personas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Cooperativa Integral de Transportadores de Circasia (COOTRACIR) informó que a partir del 11 de enero de 2026 entrarán en vigencia nuevas tarifas para diferentes rutas del norte del Quindío, que conectan municipios como Armenia, Circasia, Salento, Filandia y Boquía, entre otros destinos.

Entre los valores destacados se encuentran:

Armenia – Circasia: $4.600

Armenia – Salento: $8.000

Armenia – Filandia: $8.000

Salento – Boquía: $2.500

Circasia – Boquía: $4.300

Filandia – Circasia: $5.700

La circular fue emitida por la Gerencia y Subgerencia de COOTRACIR, dirigida a usuarios, empleados y conductores, con el objetivo de informar de manera oficial los ajustes tarifarios que regirán en el servicio de transporte intermunicipal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos diseñadores visuales egresados de la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío (EAM): Carlos Eduardo Díaz Martínez y Jaime Lecompte Fernández, quienes laboran en el diario El Espectador fueron pieza clave en el cortometraje animado: “Mientras haya tinta”, inspirado en las columnas de Guillermo Cano Isaza, periodista, escritor, columnista y empresario de medios

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Noches de luna llena en el Jardín Botánico del Quindío para este 2026

De cara al 2026, el Jardín Botánico del Quindío proyecta un año clave para su fortalecimiento en conservación, investigación y educación ambiental.

El presidente del jardín, Alberto Gómez Mejía, anunció como primicia a Caracol Radio una innovadora iniciativa que busca abrir el jardín en las noches de luna llena, con actividades lúdicas, gastronómicas y de observación de fauna nocturna, una experiencia única para los visitantes que permitirá conocer el bosque desde otra perspectiva.

A esto se suman nuevos proyectos científicos que marcarán también el 2026 en el jardín, planes para ampliar las colecciones botánicas, fortalecer programas de investigación en insectos, mariposas, anfibios y reptiles, así como la creación de nuevos espacios como un serpentario y centros de estudio enfocados en la biodiversidad del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta el 12 de enero, el municipio de Salento celebra sus fiestas conmemorativas al paso del Libertador, durante una semana, las calles y escenarios salentinos se llenarán de alegría con conversatorios históricos, carreras atléticas, concursos culturales, presentaciones musicales en géneros popular, urbano y pop en español, así como actividades tradicionales como el coroteo y la representación de la Familia Castañeda.

Las autoridades invitan a todos los ciudadanos de Salento y de la región a participar de las fiestas conmemorativas, disfrutar de la cultura, la música y las tradiciones del municipio. Una semana para celebrar la historia, reforzar la identidad local y vivir la alegría que caracteriza a Salento, el corazón del Eje Cafetero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el equipo de niños Camino al Fútbol del Quindío cayó goleado 6 a 0 contra CD Estudiantil en el segundo partido del grupo k del Festival de Festivales Baby Fútbol en Medellín, el tercer y decisivo partido del onceno quindiano será este viernes 9 de enero, a partir de las 3:20 p. m. en la cancha Marte 1 de Medellín, frente a AsobDIM.