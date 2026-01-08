Así quedó el precio del diésel en Colombia tras el ajuste para el transporte de carga

El nuevo ajuste al diésel ya se siente en los precios del ACPM en Colombia y, mientras los vehículos particulares asumen el incremento, el transporte de carga celebra haber quedado por fuera de la medida.

Tras el anuncio del precio del diésel (ACPM) que registra un promedio nacional cercano a los $10.885 por galón, con variaciones según la ciudad.

En Bogotá, el galón se ubica alrededor de $11.276, mientras que Medellín y Cali también presentan alzas tras los ajustes recientes, en línea con la reducción gradual del subsidio definida por el Gobierno nacional.

La medida, establecida mediante el Decreto 1428 de 2025, excluye del incremento al transporte público de carga y pasajeros, una decisión que fue bien recibida por el sector transportador. Así lo expresó el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, quien aseguró que esta ha sido una solicitud reiterada del gremio.

“Esta última decisión, cuando habla de que solamente se va a incrementar el precio para los vehículos particulares y demás, sin tocar el transporte de carga, pues lo recibimos adecuadamente como debe ser. Es lo que hemos venido pidiendo del Gobierno”, afirmó Cuervo.

Incrementos acumulados y antecedentes

Cuervo recordó que, aunque el transporte de carga quedó excluido del nuevo ajuste, el sector ya ha asumido incrementos importantes en el precio del diésel durante los últimos años, lo que mantiene la preocupación entre los transportadores.

“Tengamos en cuenta que el año pasado el diésel subió 737 pesos y que de esos 1.904 pesos que originaron el paro de septiembre de 2024, todavía falta cerca de un 18 % para llegar a los 2.904 pesos”, afirmó el presidente de Fedetranscarga.

Según el presidente gremial, el decreto se implementará de manera gradual y comenzará a aplicarse dentro de seis meses, por lo que no se esperan impactos inmediatos en la operación del transporte de carga en las regiones.

Otros costos que presionan la operación

Fedetranscarga advirtió que, más allá del combustible, existen otros factores que siguen afectando la competitividad del sector. “El mayor costo operativo sigue siendo el combustible, pero también los peajes, el aumento del salario mínimo y los problemas de seguridad y bloqueos en las vías que nos tienen realmente apabullados”, señaló Cuervo.

Advertencia sobre precios internacionales

Finalmente, el presidente de Fedetranscarga alertó sobre el riesgo que representaría llevar el precio del diésel a niveles internacionales, una posibilidad que, según el gremio, pondría en jaque al transporte de carga en el país.

“El riesgo sería enorme, porque si llegara a incrementar el precio del diésel para llevarlo a valores internacionales se haría insostenible la actividad de transporte de carga. Tengamos en cuenta que el 96 % de la carga en el país la mueven los camiones y eso podría generar incluso problemas con el abastecimiento nacional”, concluyó el presidente Arnulfo Cuervo.