Alza del diésel golpearía el consumo en Santander, advierte Febecol

Bucaramanga, Santander

Desde el 1 de enero de 2026 rige un nuevo ajuste en los precios de los combustibles en Colombia. En Santander, la gasolina corriente se ubica en $16.248 por galón, mientras que el ACPM (diésel) alcanza los $11.025, cifras que se mantienen por encima del promedio nacional.

Frente a este incremento, la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia (Febecol) advirtió que el aumento sostenido del diésel podría generar un impacto en el consumo durante los próximos meses.

“Nos preocupa el tema de las alzas en el diésel, porque adicional a este incremento anual ya presupuestado, venimos de dos aumentos consecutivos cercanos a los 100 pesos. En los últimos tres meses el precio del diésel ha subido más de 300 pesos, lo que sí podría generar una reducción en el consumo más adelante”, explicó Farid Jones, director ejecutivo del gremio.

En cuanto al ajuste en el precio de la gasolina, Jones señaló que este obedece principalmente a la actualización anual de la sobretasa a los combustibles, la cual entra en vigencia cada primero de enero. No obstante, aseguró que, por ahora, no se prevén afectaciones significativas en el consumo final.

“Venimos de un año en el que no se presentaron alzas en la gasolina y se mantuvo un valor estable. Considero que este ajuste no impactará el consumo en el corto plazo, ya que se trata de incrementos que históricamente se han aplicado de manera gradual”, puntualizó.