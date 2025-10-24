Transportadores advierten paro nacional por incumplimientos del Gobierno en precios del diésel

El presidente de la Cámara Intergremial de Transportadores y Camioneros de Duitama, Alfonso Medrano, expresó su inconformidad ante el nuevo aumento de 100 pesos por galón en el precio de la gasolina y el diésel decretado desde el 24 de octubre. «...El aumento no fue acordado con el sector transporte, especialmente el de carga. Es una violación al acuerdo que hicimos en el cese de actividades y movilización de todo el transporte en Colombia...», aseguró el dirigente en diálogo con Caracol Radio. Medrano recordó que el Gobierno se había comprometido a no superar los 800 pesos de incremento y que ya se ha sobrepasado esa cifra.

El representante gremial advirtió además que el Gobierno nacional ha incumplido los compromisos adquiridos en las mesas técnicas, donde se debía revisar la fórmula para fijar el precio de los combustibles. «...Habíamos quedado dentro del acuerdo en que seguiríamos las mesas técnicas para cambiar la fórmula del precio, pero no nos volvieron a citar absolutamente para nada. Ya hace un año que no hay una sola reunión con el Gobierno...», señaló Medrano, insistiendo en que la falta de diálogo afecta directamente a miles de transportadores del país.

Según el líder de los camioneros, la única salida real al conflicto es reformar la forma en que se calcula el valor del galón de combustible en Colombia. «...Mientras no cambiemos la fórmula mediante la cual se establece el precio de los combustibles, vamos a seguir con el mismo problema. La gasolina ya va a llegar a 19 mil pesos, cuando el precio real debería ser 14 mil...», manifestó. Medrano recalcó que las modificaciones temporales que hace el Ejecutivo «...solo empeoran la situación y destruyen lo poco que se acuerda...».

Ante el incumplimiento de los acuerdos firmados con el Ministerio de Hacienda y otras entidades garantes, el dirigente no descartó nuevas movilizaciones. «...Si el Gobierno va a seguir subiendo el precio del diésel sin concertar y sin cumplir los acuerdos, va a tocar llamar a consultas a los camioneros a ver qué ordenan. Esto es un detrimento patrimonial para todo el sector...», afirmó. Medrano hizo un llamado al Gobierno nacional a retomar las conversaciones y a evaluar el impacto económico del alza, que amenaza con paralizar nuevamente el transporte de carga y pasajeros en el país.