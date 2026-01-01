Estos son los precios de la gasolina que regirán para Bogotá, Medellín y Cali en 2026

Bloqueos dejaron pérdidas de más de 428.000 galones de combustible, afectando ingresos de estaciones de servicio.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), reveló el incremento de los precios de la gasolina y el ACPM desde este 1 de enero de 2026, impactando inmediatamente el bolsillo de los colombianos.

El ajuste, de aproximadamente es de $90 por galón en gasolina y $100 por galón en ACPM aplica en las 13 principales ciudades del país. En promedio el precio está en 16.057 mientras que el ACPM en 10.984.

En Bogotá la gasolina se cotiza por galón en 16.491 mientras que el ACPM quedó en 11.276.

En Medellín gasolina se cotiza por galón se cotiza en 16.412 mientras que el ACPM queda en 11.301.

En Cali 16.502 mientras que el ACPM queda 11.424

En Barranquilla la gasolina se cotiza por galón en 16.126 mientras que el ACPM queda en 10.951.

En Cartagena la gasolina se cotiza por galón en 16.083 mientras que el ACPM queda en 10.916.

En Montería la gasolina se cotiza por galón en 16.333 mientras que el ACPM queda en 11.166.

En Bucaramanga la gasolina se cotiza por galón en 16.248 mientras que el ACPM queda en 11.025.

En Villavicencio la gasolina se cotiza por galón en 16.591 mientras que el ACPM queda en 11.376.

En Pereira la gasolina se cotiza por galón en 16.439 mientras que el ACPM queda en 11.363.

En Manizales la gasolina por galón se cotiza en 16.466 mientras que el ACPM queda en 11.349.

En Ibagué la gasolina se cotiza en 16.407 mientras que el ACPM queda en 11.267.

En Pasto la gasolina se cotiza en 14.247 mientras que el ACPM queda en 10.338.

En Cúcuta la gasolina por galón se cotiza en 14.400 mientras que el ACPM queda en 9.032.

Ciudades más caras

Villavicencio: $16.591 por galón. Cali: $16.502. Manizales: $16.466. Bogotá: $16.491. Pereira: $16.439.

Ciudades más baratas

Pasto: $14.247 por galón Cúcuta: $14.400.

Aumentos durante el 2025

Hasta octubre del 2025 el Gobierno Nacional realizó ocho aumentos en el precio de la gasolina.

En enero el precio promedio del galón de gasolina constaba alrededor de 15.758, posteriormente se hizo un nuevo aumento el 1ro de febrero donde el precio promedio del galón de gasolina quedó en 15.853.

Por su parte el 22 de marzo fue el tercer aumento en el precio de la gasolina quedando en 15.928, luego, el 17 de junio el nuevo aumento en el precio de la gasolina llegaría a 15.965, al mes siguiente, el 12 de julio, el precio de la gasolina quedó en 15.968, para el 17 de agosto, en el algunas ciudades se mantuvo en 15.968.