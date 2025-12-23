Sube precio del diésel en Colombia en diciembre: ciudades en las que es más costoso y más económico

El Gobierno nacional cerró el año con un nuevo ajuste en el precio del ACPM (diésel) en Colombia. A través de la Circular 219 de 2025 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se oficializó un incremento de $100 por galón, el cual rige desde el 20 de diciembre.

Con esta modificación, el valor promedio del combustible en las 13 principales ciudades del país se ubicó en $10.885 por galón, mientras que el precio de la gasolina corriente no registró cambios.

¿Por qué subió el precio del ACPM en diciembre?

De acuerdo con la Creg, el aumento responde a la actualización de los valores del ingreso al productor o importador, tanto del ACPM como de la gasolina, así como de los biocombustibles que se mezclan con los combustibles fósiles. Estos valores son definidos por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, siguiendo lo establecido en la Resolución 40193 de 2021.

En otras palabras, el ajuste no es aislado ni improvisado, sino parte de una metodología técnica que busca reflejar los costos reales de producción e importación del combustible.

Ciudades con el diésel más caro en Colombia

El impacto del incremento no es uniforme en todo el país, pues algunas ciudades presentan precios significativamente más altos debido a factores logísticos y tributarios. Estas son las ciudades donde el ACPM es más costoso:

Cali: $11.318

Villavicencio: $11.276

Pereira: $11.259

Manizales: $11.245

Medellín: $11.198

Bogotá: $11.176

Ibagué: $11.167

Montería: $11.077

En este orden de ideas, Cali encabeza la lista como la ciudad con el diésel más caro del país.

Ciudades con el ACPM más barato

En contraste, algunas regiones mantienen precios considerablemente más bajos:

Bucaramanga: $10.932

Barranquilla: $10.861

Cartagena: $10.827

Pasto: $10.238

Cúcuta: $8.932

La diferencia entre ciudades refleja una política centralizada de precios y subsidios, que ha ido modificándose a lo largo del año.

Así ha evolucionado el precio del diésel en 2025

El incremento de diciembre es el último paso de una estrategia gradual para reducir la brecha entre el precio interno y el internacional, y aliviar la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Entre los principales ajustes del año se destacan:

1 de enero de 2025: Precio fijado en $10.725 por galón tras acuerdos con el sector transportador.

22 de marzo de 2025: Aumento de $75 en el diésel y $74 en la gasolina.

13 de junio de 2025: Alza focalizada para vehículos que no prestan servicio de transporte de carga.



