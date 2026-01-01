Gremio transportador rechaza nuevo aumento en combustibles y acusa al Gobierno de incumplir acuerdos

AME4434. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/08/2024.- Camioneros participan en una manifestación este viernes en Bogotá (Colombia). El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Henry Cárdenas, pidió al Gobierno que los escuche "desde lo que pasa en las carreteras, no desde el Ministerio de Hacienda y el Palacio de Justicia, que es muy diferente a lo que es la realidad". EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

ECONOMÍA

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de FedeTranscarga, Arnulfo Cuervo Aguilera, expresó una fuerte preocupación por el nuevo incremento en el precio de los combustibles anunciado por el Gobierno Nacional para iniciar el 2026, medida que, según el gremio, impacta directamente al transporte de carga, a la industria y al bolsillo de todos los colombianos.

De acuerdo con la circular 228 de la CREG, el precio de la gasolina aumentó 90 pesos y el del diésel cerca de 100 pesos. En promedio el precio de la gasolina por galón está en $16.057 mientras que el del diésel en $10.984 pesos.

Cuervo señaló que el anuncio se dio de manera “silenciosa” en medio de las festividades de fin de año.

“Se aprovecha nuevamente el Gobierno mientras el país está celebrando el Año Nuevo para seguir determinando medidas económicas en contravía del sector empresarial colombiano y de los transportadores”, afirmó.

El dirigente gremial, Arnulfo Cuervo, recordó que el transporte de carga mueve cerca del 96 % de la mercancía en el país, por lo que el aumento del diésel tiene un efecto transversal en la economía.

“El incremento en los precios de los combustibles determina el incremento de los fletes y afecta a la industria nacional, al sector agrícola y a muchos municipios que dependen de plantas eléctricas que funcionan con diésel”, explicó.

Cuervo cuestionó uno de los principales argumentos del Gobierno para justificar el aumento, relacionado con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

“El 97 % del diésel que consumimos los colombianos se produce con petróleo colombiano y se refina en Cartagena y Barrancabermeja. Hablar de subsidios no tiene sentido cuando no estamos importando ese combustible”, sostuvo.

Asimismo, Cuervo denunció el incumplimiento de los acuerdos alcanzados tras el paro camionero de septiembre de 2024, cuando el Gobierno se comprometió a reactivar mesas de diálogo antes de volver a modificar el precio del diésel.

“Desde septiembre de 2024 hasta hoy, esas mesas no se han restablecido. Están incumpliendo los acuerdos, porque se dijo claramente que el precio del diésel solo se tocaría cuando hubiera diálogo técnico y concertado”, aseguró.

Colombia vs Estados Unidos

El presidente de FedeTranscarga también comparó el precio de la gasolina en Colombia con el de Estados Unidos.

“Hoy el galón de gasolina en Estados Unidos está en promedio en 2,83 dólares, lo que equivale a unos 10.520 pesos. En Colombia estamos pagando más de 10 mil pesos, siendo un país productor de petróleo”, afirmó.

Reacción al Salario Mínimo

Finalmente, Cuervo advirtió que el aumento en los combustibles, sumado al alza del salario mínimo decretada por el Gobierno, podría agravar la situación financiera de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.

“Esta carga va a generar inestabilidad financiera. Muchas pymes no van a poder asumir estos costos y los más afectados terminarán siendo los trabajadores”, concluyó.

El gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla los compromisos adquiridos y reactive las mesas de diálogo con los sectores productivos, con el fin de revisar de manera técnica la fórmula con la que se fijan los precios de los combustibles en el país.