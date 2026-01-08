Asesinan a una persona al interior del Hospital de Villa Rica en el norte del Cauca

Villa Rica, Cauca

Una grave violación a la Misión Médica se registró en el norte del departamento, tras el asesinato de una persona con arma de fuego al interior del Hospital de Villarrica.

Según las autoridades, la víctima era perseguida por sujetos armados que ingresaron a las instalaciones del centro asistencial y le dispararon frente al personal de salud y a los usuarios que se encontraban en el lugar.

El hecho fue catalogado por las autoridades de salud del departamento como una grave infracción a la Misión Médica, al tratarse de un ataque ocurrido dentro de un hospital, infraestructura protegida por el Derecho Internacional Humanitario.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, rechazó lo ocurrido y explicó que la víctima habría ingresado al centro asistencial buscando protección.

“Es lamentable lo ocurrido en el Hospital de Villarrica, donde una persona que huía de sujetos armados ingresó a las instalaciones buscando salvaguardarse y fue asesinada frente al personal sanitario y los usuarios. Se trata de infracciones muy graves”, señaló la funcionaria.

Camargo informó que el caso fue puesto en conocimiento de la Cruz Roja Internacional y que se evalúan medidas para reforzar la protección de la misión médica en el departamento.

“Todo lo que tenga el emblema de la Misión Médica está amparado por el Derecho Internacional Humanitario y la vida debe ser respetada. Hacemos un llamado al respeto por la Misión Médica y rechazamos de manera contundente estos hechos”, agregó la secretaria.

Desde el sector salud se advirtió que ya son dos las agresiones contra la Misión Médica registradas desde el cierre del año, situación que mantiene en alerta a las autoridades departamentales.

