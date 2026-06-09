Aeropuerto de Popayán retoma operaciones tras cierre preventivo por actividad del volcán Puracé

Popayán, Cauca

La Aeronáutica Civil anunció la reapertura de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, tras verificar condiciones seguras para el desarrollo de los vuelos.

La terminal aérea permaneció cerrada temporalmente como medida preventiva debido a la actividad del volcán Puracé y la presencia de ceniza volcánica en el área de influencia del aeropuerto.

De acuerdo con la entidad, la restricción fue adoptada como medida preventiva para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, teniendo en cuenta que las partículas de ceniza pueden afectar el funcionamiento de los motores de las aeronaves.

La decisión de reanudar las operaciones se tomó tras los análisis técnicos y los reportes emitidos por el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y el Servicio Geológico Colombiano, que permitieron establecer condiciones favorables para la actividad aérea en la capital caucana.

Sin embargo, la Aerocivil indicó que mantiene vigilancia permanente sobre las zonas potencialmente afectadas en Popayán y sus alrededores, debido a que la actividad del volcán Puracé presenta emisiones intermitentes alternadas con periodos de cese temporal.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Geológico Colombiano, el volcán Puracé continúa en alerta amarilla debido a cambios en su actividad base y es posible que se presenten nuevas emisiones y caídas de ceniza, cuya dispersión dependerá de las condiciones del viento.

El cierre preventivo afectó cinco rutas comerciales y generó complicaciones en vuelos desde y hacia Cali, Puerto Asís y Florencia, además de conexiones con los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Con la reapertura del aeropuerto, los vuelos vuelven a operar con normalidad, aunque podrían presentarse algunos retrasos o cambios en los itinerarios.