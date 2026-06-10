Personería advierte posible alerta en zona rural de Popayán por expansión de grupos armados

La Personería de Popayán advirtió que la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para la zona rural del noroccidente del municipio podría dejar de ser preventiva y convertirse en una alerta estructural, debido a la incursión de grupos armados ilegales y la persistencia de hechos violentos.

El personero municipal, Daniel Oviedo, cuestionó la respuesta institucional frente a la Alerta Temprana 004 de 2025 y aseguró que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para contener los riesgos advertidos por la Defensoría.

“Nos remitieron un listado de actividades y solamente se habían realizado algunas caravanas de seguridad, reuniones de socialización y caravanas conjuntas. Es decir, no había acciones eficaces”, afirmó el funcionario.

Oviedo recordó que en las zonas cobijadas por la alerta temprana ya se han registrado hechos de violencia que evidencian el deterioro de la seguridad, entre ellos dos masacres que dejaron nueve víctimas, la quema de vehículos de la empresa de aseo y constantes intimidaciones contra las comunidades rurales.

“Lastimosamente, la información que tengo por parte de la Defensoría es que vamos a pasar de alerta temprana a una alerta estructural, con lo que eso implica para la ciudad de Popayán y la afectación que puede generar en el turismo y otras actividades que se desarrollan en el municipio”, señaló.

Según la Defensoría del Pueblo, el riesgo está asociado a la expansión del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura que busca fortalecer su presencia en corregimientos como Cajete, Santa Rosa y La Yunga.

Desde la Personería insistieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes y contundentes para evitar que continúe el deterioro del orden público y se profundice la crisis de seguridad en la zona rural de Popayán.