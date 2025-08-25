Gobierno alista la implementación de la política nacional de calidad en salud

El Ministerio de Salud, prepara un proyecto de resolución por medio del cual adopta e implementa la Política Nacional de Calidad en Salud 2025 -2035, con el fin de solucionar las barreras de acceso, como tiempos de espera, falta de continuidad y coordinación en los procesos de atención, e inequidades territoriales en la disponibilidad y calidad de los servicios.

Los enfoques de esta política son asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

También que las actividades en salud, tanto de la persona como de la comunidad, estarán determinadas por las necesidades, físicas, emocionales, sociales y espirituales, teniendo en cuenta preferencias, modos de vida y la corresponsabilidad sobre su propio cuidado.

El mejoramiento de la atención se buscará a través de la analítica de la información, que permita monitorear, evaluar y ajustar las acciones de atención en salud, así como promover la innovación, la gestión del conocimiento, la creación e implementación de tecnologías, instrumentos y metodologías para la gestión de la calidad.

Ejes estratégicos de la política nacional de calidad en salud

La integralidad de la atención en salud, la mejora continua y evaluación de la calidad, y la gestión del conocimiento e Innovación, son las líneas estratégicas que plantea la política, cada una de ellas con varias líneas operativas.

Por otro lado se realizará un seguimiento y monitoreo de dichas líneas para identificar brechas frente a las metas planteadas y tomar decisiones para ajustar su ejecución.

Sobre la política se realizará una evaluación de medio término al completarse cuatro años de su vigencia y otra final al llegar a 10 años de implementación para tener una valoración respecto a la pertinencia, resultados e impacto de la política.