Gobierno alista la implementación de la política nacional de calidad en salud
El objetivo de la política es mejorar la calidad de la atención en salud de los colombianos
El Ministerio de Salud, prepara un proyecto de resolución por medio del cual adopta e implementa la Política Nacional de Calidad en Salud 2025 -2035, con el fin de solucionar las barreras de acceso, como tiempos de espera, falta de continuidad y coordinación en los procesos de atención, e inequidades territoriales en la disponibilidad y calidad de los servicios.
Los enfoques de esta política son asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.
También que las actividades en salud, tanto de la persona como de la comunidad, estarán determinadas por las necesidades, físicas, emocionales, sociales y espirituales, teniendo en cuenta preferencias, modos de vida y la corresponsabilidad sobre su propio cuidado.
El mejoramiento de la atención se buscará a través de la analítica de la información, que permita monitorear, evaluar y ajustar las acciones de atención en salud, así como promover la innovación, la gestión del conocimiento, la creación e implementación de tecnologías, instrumentos y metodologías para la gestión de la calidad.
Ejes estratégicos de la política nacional de calidad en salud
La integralidad de la atención en salud, la mejora continua y evaluación de la calidad, y la gestión del conocimiento e Innovación, son las líneas estratégicas que plantea la política, cada una de ellas con varias líneas operativas.
Por otro lado se realizará un seguimiento y monitoreo de dichas líneas para identificar brechas frente a las metas planteadas y tomar decisiones para ajustar su ejecución.
Sobre la política se realizará una evaluación de medio término al completarse cuatro años de su vigencia y otra final al llegar a 10 años de implementación para tener una valoración respecto a la pertinencia, resultados e impacto de la política.