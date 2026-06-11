Autoridades de salud intensifican operativos contra centros estéticos clandestinos en Cauca

Popayán, Cauca. Las autoridades de salud del Cauca intensificaron los operativos de inspección y control contra centros estéticos clandestinos que estarían funcionando en diferentes municipios del departamento, donde presuntamente se realizan procedimientos invasivos y cirugías sin las condiciones médicas requeridas.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, advirtió que las autoridades han recibido múltiples quejas sobre establecimientos que operan bajo la fachada de spas, salas de belleza e incluso viviendas particulares, donde personas sin la formación profesional necesaria estarían practicando intervenciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Según la funcionaria, las denuncias se han concentrado en Popayán, Santander de Quilichao y otros municipios del departamento, donde incluso viviendas y garajes estarían siendo adecuados para realizar procedimientos quirúrgicos de manera clandestina.

“Tenemos quejas en la ciudad de Popayán, en Santander de Quilichao y en otros municipios donde en las casas literalmente las están adecuando para hacer procedimientos quirúrgicos”, advirtió la secretaria de Salud del Cauca.

Los operativos se desarrollan de manera articulada con la Fiscalía, la Policía Nacional, las secretarías municipales de salud y otras entidades encargadas de la vigilancia sanitaria. Las autoridades buscan identificar establecimientos irregulares, verificar las condiciones de habilitación y aplicar las sanciones correspondientes.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Popayán, donde las autoridades descubrieron un quirófano clandestino que funcionaba al interior de una vivienda en el barrio Quintas de Pomona.

Durante los allanamientos fue capturada una mujer señalada de hacerse pasar por médica para realizar procedimientos estéticos y fueron incautados equipos quirúrgicos, medicamentos e instrumentos utilizados en estas intervenciones.

A este caso se suma la investigación que adelantan las autoridades en Puerto Tejada por la muerte de Nayeli Larrahondo, una enfermera de 24 años que presentó complicaciones durante un procedimiento estético. Los organismos judiciales y de salud buscan establecer si la intervención fue realizada en un establecimiento clandestino y si se cumplieron los protocolos exigidos para este tipo de procedimientos.

“Estamos encontrando una oferta preocupante de procedimientos estéticos realizados por personas que no tienen el conocimiento, la práctica ni la capacidad para atender las complicaciones que pueden presentarse”, señaló Camargo.

La secretaria Carolina Camargo hizo un llamado a la ciudadanía para verificar que los procedimientos sean realizados por profesionales autorizados y en instituciones habilitadas, además de confirmar que los medicamentos y sustancias utilizadas cuenten con los respectivos registros sanitarios.

“Las personas deben entender que ponerse en manos de quienes no tienen la competencia para realizar estos procedimientos puede tener consecuencias graves para la salud e incluso comprometer la vida”, puntualizó la funcionaria.

Las autoridades confirmaron que ya existen establecimientos identificados y bajo seguimiento en diferentes municipios del departamento, mientras avanzan las acciones de control para evitar que continúen operando de manera ilegal.