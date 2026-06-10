Gaula Militar y la Policía lograron la liberación de un ciudadano secuestrado en Sotará, Cauca

Popayán

En el Cauca una operación conjunta entre tropas del Gaula Militar y unidades de la Policía Nacional logró el rescate de un ciudadano secuestrado y además se recuperó un camión que contenía una carga de café especial valuado en más de 250 millones de pesos.

Las acciones se realizaron en zona rural del municipio de Sotará tras la denuncia oportuna de la víctima del suceso delictivo en la línea 147.

“El ciudadano fue interceptado por cuatro individuos que portaban armas cortas, que lo retuvieron y trasladaron contra su voluntad hacia el sector de Paispamba, mientras se apoderaban del automotor y la carga”, explicaron las autoridades.

El Gaula resaltó que conocidos los hechos relacionados con la retención ilegal y el hurto de la carga se realizó un despliegue de todas las autoridades que permitieron la ubicación del afectado, el café y los presuntos delincuentes.

“El rescate y la recuperación se logró con maniobras de búsqueda , ubicación y precisión operacional que además permitieron poner a salvo al conductor y recuperar el vehículo”, dijo el comandante de la Brigada 29, brigadier general Diego Jaramillo.

El oficial agregó que en medio de los hechos cuatro personas resultaron capturadas y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por diferentes conductas punibles, incluidas secuestro, receptación y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El Gaula Militar y la Policía Nacional puntualizaron que continúan con los esfuerzos para permitir que los sectores productivos y gremiales puedan realizar sus actividades con seguridad.