Incautan Cargamento de Ketamina afectando redes del narcotráfico en el Cauca

Material incautado en el sur del Cauca. Crédito: Policía Nacional.

El Patía - Cauca

En el sur del Cauca, la Policía logró un golpe contra el narcotráfico con la incautación de ketamina que grupos ilegales, al parecer, pensaban procesar para fabricar alucinógenos y llevarlos al mercado ilegal para financiar operaciones criminales en la región.

Los hechos se registraron en el corregimiento de El Estrecho, municipio de El Patía.

En el operativo se encontraron más de 100 frascos de ketamina y varios insumos químicos que se usan para procesar drogas de alta calidad.

Según el coronel Yerson Bedoya, comandante de Policía Cauca, estas sustancias tenían fines asociados a objetivos de estructuras armadas que dinamizan actividades delictivas en el departamento.

“Estos insumos eran enviados mediante empresas de mensajería y con destino a diferentes zonas del país”, dijo el oficial.

El coronel Bedoya recalcó que con este resultado la Fuerza Pública logra neutralizar las operaciones de los grupos al margen de la ley que utilizan el sur del Cauca como plataforma de producción de alucinógenos y se debilitan directamente las finanzas criminales golpeando el microtráfico en la región.