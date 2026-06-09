Capturado alias ‘Cordi’, dinamizador del delito para el ELN en el Cauca

Detenido presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazzú del ELN. Crédito: Policía Nacinal.

Caldono - Cauca

El Departamento de Policía Cuaca informó que la captura de alias ‘Cordi’ representa un golpe a las redes logísticas del ELN en el Cauca por tratarse de un presunto cabecilla del grupo armado encargado de intimidación y acciones de propaganda en la vía Panamericana.

El reporte de la institución policial señala que el detenido fungía, al parecer, como cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazzú del ELN.

Yerson Bedoya, comandante de la Policía en el Cauca explicó que la detención se registró mediante una diligencia de allanamiento en el corregimiento de Siberia, jurisdicción del municipio de Caldono.

“El sindicado era requerido mediante orden judicial por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos”, resaltó el oficial.

En medio del operativo se incautaron un arma de fuego, munición, un visor nocturno, equipos de comunicación y material propagandístico alusivo al ELN.

“Este material era utilizado por alias “Cordi” para realizar acciones de propaganda ilegal e intimidación sobre la vía Panamericana, afectando la tranquilidad y la percepción de seguridad de los ciudadanos”, dijo el coronel Bedoya.

El oficial puntualizó que, con este resultado operacional, ejecutado entre la Policía, Ejército y la Fuerza Aeroespacial, se logra neutralizar un eslabón clave en la estructura de mando de este grupo armado ilegal, debilitando su capacidad de desestabilización en el departamento.