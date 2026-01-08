Analistas advierten incertidumbre tras vaivén diplomático entre Colombia y EE. UU.

Norte de Santander.

La reciente llamada entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, abrió un escenario de distensión luego de varios días de tensión diplomática, una situación que genera especial atención en regiones fronterizas como Norte de Santander.

Juan Camilo Páez, alista político del departamento, señaló que lo ocurrido evidencia la volatilidad actual de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, un vaivén que tiene impactos directos en los territorios más expuestos a cambios en la política exterior.

“En cuestión de días se pasó de un escenario de máxima tensión a la posibilidad de un diálogo directo, lo que refleja una relación inestable”, explicó en entrevista con Caracol Radio.

El analista indicó que, aunque el anuncio de un eventual encuentro en la Casa Blanca representa un alivio momentáneo, la incertidumbre persiste.

“Este giro es más favorable que el escenario previo, pero no elimina los riesgos ni las consecuencias que este tipo de tensiones tiene sobre comercio, inversión y relaciones binacionales”, afirmó.

Páez subrayó que en departamentos fronterizos como Norte de Santander estos episodios se sienten con mayor fuerza, debido a su dependencia del comercio, la dinámica migratoria y la relación directa con el entorno regional.

“Cualquier deterioro o mejora en la relación con Estados Unidos termina teniendo efectos en el empleo, la confianza económica y la estabilidad en la frontera”, sostuvo.

En el plano político, el analista advirtió que la relación con Estados Unidos seguirá siendo un factor clave en el debate nacional.

“Este vaivén también tiene implicaciones internas, especialmente de cara al escenario electoral, donde la política exterior se convierte en un elemento de discurso y confrontación”, explicó.

Sobre la postura del presidente Petro, Páez consideró que, pese a la percepción de imprevisibilidad, es probable que mantenga la vía diplomática.

“A pocos meses de finalizar su mandato, romper el camino del diálogo tendría un costo político alto”, señaló, aunque aclaró que el comportamiento de ambos mandatarios mantiene el panorama abierto.

Finalmente, el analista indicó que para regiones como Norte de Santander lo prioritario es la estabilidad institucional.

“El restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones bilaterales es clave para reducir la incertidumbre, proteger la soberanía y dar señales de confianza a la economía regional”, concluyó.

