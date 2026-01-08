Masiva concentración en Cali en contra de una posible intervención militar de EE.UU. en Colombia

En Cali la jornada convocó a cientos de manifestantes que se concentraron en la Plazoleta de San Francisco con pancartas y arengas contra el presidente estadounidense.

Portando banderas de Colombia, fotos del presidente Gustavo Petro, carteles con frases en contra de Donald Trump, arengas a favor del mandatario colombiano y música, se llevó a cabo en la Plazoleta de San Francisco, una multitudinaria concentración en la jornada bajo el lema “por la soberanía y la democracia”.

Desde las 4 de la tarde simpatizantes se reunieron para apoyar al mandatario colombia con consignas con tono nacionalistas tras las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Con mensajes en donde se leía: Qué Petro está solo? La Chimba!!! Trump violador de niños y de derechos y Trump: Jefe Mundial de Narcotráfico, la multitud donde predominaban camisetas amarillas y banderas de Colombia, respaldaron al Gobierno.

Cabe anotar que la movilización de este miércoles, es la primera que se realiza en Colombia este nuevo año 2026de cara al periodo electoral que inicia el 8 de marzo con las legislativas y continúa el 31 de mayo cuando se voten las presidenciales, que pueden tener una segunda vuelta, en caso de ser necesaria, el 21 de junio.