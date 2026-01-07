Si bien hubo tensiones con EE. UU., no existe una ruptura en las relaciones comerciales: Lacouture

Desde hace meses, el gobierno de Gustavo Petro, ha presentado tensiones diplomáticas con los Estados Unidos, más específicamente, con el actual mandatario de dicho país, Donald Trump. Esto nació luego de un cruce de trinos y palabras en los que ambos presidentes se acusan de diferentes cosas.

Si bien muchos se han preguntado si esto puede llegar a afectar las relaciones entre EE. UU. y Colombia, la realidad es que, hasta el momento, estas se mantienen intactas. En 6 AM de Caracol Radio, estuvo la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quien habló sobre las ganancias, aportes y relaciones que hay en la actualidad con el gobierno estadounidense.

“Colombia tiene una relación de 200 años con Estados Unidos, una relación que la ha dado mucho bienestar a los colombianos en diferentes ámbitos, y estamos viendo que dentro de esta relación hay que tener en cuenta, como bien estaba mencionando anteriormente, hay mucho en juego, y dentro de esto, podemos empezar a hacer un listado, pero solo para resaltar algunos temas”, añadió, resaltando la importancia en las siguientes áreas:

Turismo.

Remesas.

Exportación.

Inversión.

Empleo.

Asimismo, la presidenta resaltó que el 37 % de la inversión recibida en Colombia, proviene de los Estados Unidos, señalando a su vez que el 26 % de los turistas que llegan al país, son estadounidenses y que, más allá de solo dar un porcentaje, también está lo que gastan estos turistas dentro del país:

“Son más de $2000 dólares lo que gasta un turista estadounidense de una semana, una semana y media versus otros países que es mucho menor. En fin, son muchos los temas que están detrás. Y que benefician y que están beneficiando y que van a seguir beneficiando a los colombianos”, dijo Lacouture.

Invasión a Colombia por parte de EE. UU.: ¿qué dice Lacouture?

A la presidenta de la Cámara se le preguntó acerca de lo que cree sobre una posible invasión al país, a lo que ella lanzó una negativa, explicando que, las situaciones son completamente distintas, asegurando que Colombia sí es un país con democracia y legitimidad, lo contrario a Venezuela. Además, aseveró que las relaciones con Estados Unidos se mantienen y que no hay ninguna ruptura.

“Colombia tiene unas condiciones y unas variables que son totalmente diferentes a Venezuela y eso hay que decirlo con toda la contundencia. Además, la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido una relación estratégica de largo plazo. Si bien en este 2025 tuvo múltiples tensiones, no hay ruptura y eso hay que tenerlo muy de presente”, aclaró Lacouture.

De igual manera, añadió que veía muy poco probable una invasión en Colombia, diciendo también que, no ha visto intensiones por parte de Estados Unidos de hacerlo. Además, reiteró que en el territorio, se cuenta con instituciones democráticas.

