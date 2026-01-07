“La agresión de Trump contra Petro también es contra de los colombianos”: presidente de la CUT

Fabio Arias, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando acerca de la situación internacional que se vive actualmente, luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, luego de la cual, se han destinado diversas amenazas al presidente colombiano, Gustavo Petro, por parte de integrantes de la administración estadounidense, como de igual forma, de Donald Trump.

Con relación a esto, el presidente de la CUT se refirió a las marchas que han sido convocadas por el presidente Petro bajo el marco de defender la “soberanía de Colombia”, asegurando que en los días recientes, se han realizado diversas reuniones para invitar a las organizaciones sindicales y sus afiliados, a hacer parte de estos movimiento en diferentes lugares del país.

Arias también comentó, que estas invitaciones se deben a que dentro de los ideales de su organización, es de gran importancia defender la democracia y soberanía de Colombia, lo que quieren que se refleje en una participación sindical de gran importancia en las diferentes plazas públicas de Colombia.

Siguiendo con esto, también compartió su punto de vista frente a la captura de Nicolás Maduro, asegurando que no compartía el hecho de que una potencia extranjera agreda militarmente a otro país, sin importar las contradicciones o diferencias de ideas que se puedan presentar entre sí, pues son asuntos que se deben solucionar de acuerdo a las necesidades y a la voluntad popular de cada nación.

Noticia en desarrollo