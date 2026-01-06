Bloque de búsqueda de la Policía Nacional se quedará por tres meses más en Pereira

Pereira

Durante tres meses más estará en Pereira el Bloque de Búsqueda, el cual llegó a la ciudad con la finalidad de prevenir y reaccionar ante los delitos de alto impacto en Pereira y su área metropolitana, luego de una ola de violencia que se sostuvo por un año, entre el 2024 y el 2025, y que dejó alrededor de 250 muertos cuando comenzó una confrontación entre bandas delincuenciales tratando de conseguir el poder territorial de la venta de estupefacientes en Pereira y Dosquebradas.

Lea también: En vilo más de 50 mil empleos en el país por aumento del salario mínimo: Minoristas de combustibles

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Juan Pablo Ruiz, este grupo de reacción de la Policía ha logrado obtener una reducción también en otro tipo de delitos como el hurto a personas, donde en el 2024 se recibieron 2973 denuncias y en el 2025 fueron 2274, una reducción del 24 %; en el hurto a celulares, en el 2024 se denunciaron 969 casos, mientras que el año pasado fueron 837, es decir, una reducción del 14 %.

“Se van a continuar con las capacidades instaladas, además del Bloque de Búsqueda, tenemos la llegada del personal de nuevos policías salidos de las escuelas, donde van a fortalecer todo el componente de vigilancia para el personal que está en las diferentes estaciones, en las patrullas, vamos a ver más policía en las calles, en los barrios, en los sitios críticos, ya se van a continuar dando los resultados; ya se han venido haciendo las coordinaciones con la administración municipal para el aprovisionamiento y requerimientos que tenga el personal del bloque de búsqueda."

Cabe recordar, que el Bloque de Búsqueda, llegó a la ciudad luego de que el presidente Gustavo Petro, señalará las altas tasas de homicidio en la capital risaraldense, por lo que exigió una intervención inmediata y fue cuando el Ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Pedro Sánchez, dio a conocer la noticia sobre la llegada de alrededor de 600 uniformados que estarían en esta región.

Este Bloque de Búsqueda logró disminuir el índice de homicidios, el cual desde el mes de octubre está a la baja, reduciendo su periodicidad, en los últimos meses del año y comenzando el 2026 durante sus primeros días con cero homicidios.

Caracol Radio le consultó al secretario de Gobierno, Jorge Mario Trejos, sí se terminó o no la confrontación de organizaciones delincuenciales, sobre todo la guerra que había entre Cordillera y Los Rebeldes.

Le puede interesar: Pereira ampliará su red de cámaras de seguridad con una inversión de $21.000 millones

“Sí, está controlado. Hay procesos de judicialización, se están articulando más de 50 organizaciones, más de 70 sicarios capturados, estamos hablando de más de 300 armas incautadas, que son cifras históricas, pero no podemos bajar la guardia, porque estamos frente a una situación difícil, es una estructura delincuencial que lleva más de 20 años en la zona y hay que estar ahí, pensando cuál va a ser su paso siguiente para nosotros anticiparnos. Hasta ahora lo hemos logrado.”

Pereira, el año 2025, terminó con una cifra de 204 homicidios, mientras que el año 2024 fueron 149 con un incremento del 37 %.

Pese a que, en los primeros cuatro días del año 2026, además de las festividades como navidad y fin de año, no se presentaron homicidios, en las últimas horas, en menos de 12 horas dos dobles homicidios comenzaron a contar en las estadísticas de Pereira, uno de ellos entre el Corregimiento de Puerto Caldas y Cerritos y el segundo en la avenida Sur, cerca al Museo de Arte de Pereira.