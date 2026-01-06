Cinco homicidios en menos de 24 horas vuelven a poner en alerta a Pereira

Pereira

Estos hechos de violencia volvieron a sacudir a Pereira luego de que en un lapso inferior a 24 horas se registraron cinco homicidios en distintos puntos de la ciudad, hechos que rompieron una racha cercana a 15 días sin asesinatos entre el cierre de 2025 y los primeros días de 2026.

El primer caso ocurrió en jurisdicción del corregimiento de Puerto Caldas, sobre la vía que comunica a Pereira con Cartago, en el norte del Valle del Cauca. Allí, dos jóvenes fueron atacados con arma de fuego mientras se movilizaban en motocicleta en sentido hacia la capital risaraldense.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel García, de 22 años, y Walter Andrés Henao Sánchez, de 20 años, ambos naturales de Cartago. Informes preliminares indican que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala en diferentes partes. De acuerdo con información recolectada por las autoridades, los fallecidos presuntamente estarían vinculados al cobro de préstamos informales, conocidos como gota a gota.

El segundo hecho violento se registró bajo el puente vehicular de la calle 21 con avenida Las Américas, donde dos hombres fueron asesinados con arma de fuego. Las víctimas, al parecer, habitantes en condición de calle dedicados al reciclaje, fueron identificadas como Jesús Antonio Galeano Villada, de 34 años, conocido como ‘chucho’, y Manuel Antonio Rojas Bermúdez, de entre 50 y 54 años, apodado como ‘ratón’.

Al respecto, el coronel Juan Pablo Ruíz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que se activaron las cadenas investigativas para conocer las causas de los homicidios.

El tercer caso de ataque sicarial se presentó en la madrugada del martes 6 de enero, sobre la variante Condina, sector La Gramínea, donde un hombre fue asesinado. Durante la reacción policial, dos personas fueron capturadas luego de abandonar una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el homicidio. El coronel Ruíz, también reveló detalles del operativo que permitió la captura de los presuntos responsables.

Estos hechos han generado preocupación entre la ciudadanía y las autoridades, no solo por la concentración de crímenes en tan corto tiempo, sino porque reavivan el temor a una nueva ola de violencia.

Recordemos que, desde octubre de 2024, Pereira y su área metropolitana vivieron una confrontación entre organizaciones delincuenciales por el control territorial del microtráfico, conflicto que dejó más de 250 personas asesinadas en los últimos 15 meses.

Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y anunciaron el refuerzo de las acciones investigativas y operativas, con el fin de evitar que estos hechos aislados deriven en una nueva escalada de violencia en la ciudad.

Primer homicidio en La Virginia, Risaralda

Además de los cinco hechos reportados en Pereira, las autoridades confirmaron que, en el municipio de La Virginia, en el barrio Alfonso López, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, presuntamente habitante en condición de calle, que tenía lesiones con arma cortopunzante.

Las autoridades pidieron a la comunidad suministrar cualquier información que permita esclarecer los hechos de sangre perpetrados en el área metropolitana de Pereira.

