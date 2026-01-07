Júpiter estará más cerca de la Tierra en enero de 2026: fecha para verlo en su máximo esplendor

Al igual que la Tierra, los demás planetas que componen el sistema solar giran en órbita alrededor del Sol. Esto hace que algunos se puedan ver con más fuerza desde nuestro planeta en diferentes momentos del año.

Uno de ellos, es Júpiter, el cual está catalogado como el planeta más grande del sistema solar. Si bien normalmente está ubicado a más de 700 millones de kilómetros de la Tierra, hay algunos momentos en los que se puede ver con mayor intensidad a raíz del movimiento que ambos realizan alrededor del Sol.

Justamente, Júpiter volverá a estar cerca de la Tierra en medio de la órbita que ambos realizan. Además, los habitantes de nuestro planeta tendrán la oportunidad de verlo en su máximo brillo durante este mes de enero, ya que será el momento en que se encuentre en período de oposición.

¿Qué significa que Júpiter esté en oposición?

Según explica la National Geographic, un planeta se encuentra en oposición cuando la Tierra se sitúa entre este y el Sol, formando una línea casi recta. En el caso de Júpiter, logra ubicarse a unos 588 kilómetros de distancia con respecto a nuestro planeta cuando sucede este evento. Asimismo, puede observarse con un mayor brillo de lo habitual.

“La posición de Júpiter hace que parezca más grande y luminoso de lo habitual. Búscalo en el este, cerca de la constelación de Géminis, al atardecer. Forma una pirámide con Sirio y el cinturón de Orión”, explica National Geographic.

A raíz de esta circunstancia, Júpiter se convierte en uno de los objetos naturales más brillantes del sistema solar cuando el cielo se encuentra completamente despejado, tal como sucede con la Luna y Venus, así como Marte en algunas ocasiones. Asimismo, su masa llega a ser 318 veces más grande en comparación a la Tierra y tres veces mayor con respecto a Saturno.

¿Cuándo se podrá ver tan cerca a Júpiter desde la Tierra?

De acuerdo a National Geographic, el viernes 9 de enero es el mejor momento para ver a Júpiter más cerca de la Tierra, ya que en esta fecha ocurrirá la distancia más corta entre ambos planetas (632.798.993 kilómetros). Mientras que al día siguiente se podrá ver en su máximo brillo siempre y cuando el cielo se encuentre totalmente despejado y las condiciones sean favorables para ello.

Eso sí, el 10 de enero no es el único día en el que Júpiter se verá totalmente luminoso, ya que estará así durante todo el mes.

¿Qué otros planetas entrarán en oposición durante 2026?

Además de Júpiter, se prevé que otros planetas del sistema solar se encuentren en oposición durante el 2026, lo que significa que estarán al otro lado del Sol. Algunos de ellos son:

Neptuno (25 de septiembre)

(25 de septiembre) Saturno (4 de octubre)

(4 de octubre) Urano (25 de noviembre).

(25 de noviembre). Marte (19 de febrero de 2027).

Cabe mencionar que Júpiter entra en oposición cada 13 meses, teniendo en cuenta el calendario gregoriano que se maneja en la Tierra. La última vez que esto sucedió fue en diciembre de 2024. Mientras que la próxima podría presentarse en febrero de 2027.