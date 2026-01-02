Luna llena en enero 2026: Fecha y hora exacta para ver en Colombia la primera del año

Cada año, la Luna pasa por cambios particulares teniendo en cuenta sus cuatro fases (Luna llena, nueva, creciente y menguante). Esto se debe a que el Sol ilumina algunas partes de su superficie mientras orbita sobre la Tierra.

Es así como la Luna se puede ver de diferentes formas a lo largo del año. En este caso, hay veces donde aparece completamente iluminada, lo que se conoce como Luna llena. Mientras que en otros solamente se muestra una parte de su superficie (cuarto menguante y cuarto creciente), o también el astro simplemente no se ve (Luna nueva).

Este tipo de cambios llama la atención de muchos amantes de la astronomía, pues las fases de la Luna se presentan con mayor frecuencia en comparación a los eclipses, incluyendo los de Sol. De hecho, está previsto que se presente la primera Luna llena, también conocida como superluna, en los primeros días del 2026.

“El año de los espectáculos astronómicos comienza con una superluna del Lobo, que se verá hasta un 12% más brillante que lo usual; y una lluvia de estrellas que, en condiciones normales, regala hasta 120 meteoros por hora”, explica National Geographic.

¿Qué otros nombres tiene la primera Luna llena del año?

La primera Luna llena de este 2026 es conocida popularmente como la Luna del lobo por cuenta de las tradiciones propias las tribus nativas que vivieron en Estados Unidos. En este caso, ellos podían escuchar el sonido de este animal con mayor intensidad durante los primeros meses de enero ante las bajas temperaturas que hay en esta región.

Sin embargo, este no es el único nombre que recibe esta Luna llena, ya que otras culturas amerindias la bautizaban de forma diferente. Por ejemplo, los cherokee la llamaban “luna fría”, los Lakota le decían “luna dura” y para los Passamaquoddy era la “Luna de viento giratorio”.

¿Cuándo ocurrirá la primera Luna llena del 2026?

Según explica el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), la primera Luna llena tendrá lugar este sábado 3 de enero a las 10:03 de la mañana en el horario UTC, lo que equivale a las 5:03 de la mañana en Colombia. En este caso, el astro se verá de forma bastante luminosa teniendo en cuenta que el firmamento todavía se verá oscuro en el país.

“La luna se presentará como si fuera un 6% a un 7% más grande, y con un brillo del 11% al 12% más intenso”, explica National Geographic.

¿Qué otro evento astronómico se producirá en enero de 2026?

La Luna llena no será el único evento astronómico que se presente este sábado 3 de enero, pues también tendrá lugar la Lluvia de las Cuadrántidas. En ella, los espectadores podrán ver la caída de entre 120 a 200 meteoros por hora en condiciones normales.

Justamente, esta será la primera lluvia de meteoros que se presentará en este 2026. Sin embargo, la presencia de la Luna llena hará que esta no se pueda ver con completa claridad, sin importar que el firmamento esté completamente despejado.