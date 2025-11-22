¿Las personas que viven en tierra caliente envejecen más rápido? Esto aseguran los científicos

Según un informe realizado por el Banco de la República, los países que se encuentran cerca a la línea del ecuador, y tienen climas tropicales como el de Colombia, antiguamente eran conocidos como “zonas ardientes”, debido a que una de sus principales características eran las altas temperaturas respecto a otros lugares de las tierra.

De hecho, según información que se encuentra en dicho informe, el 80% del territorio colombiano se considera tierra caliente, es decir, una gran parte de la población colombiana vive en lugares los cuales promedian temperaturas que son superiores a los 24° grados centígrados.

Frente a esto, muchas personas tienen una pregunta en común, y es sobre si los lugares donde viven las personas, especialmente los más calientes, tienen alguna influencia en que tan rápido envejecen las personas. Para esto, la ciencia ya encontró una respuesta que puede llegar a ser sorprendente.

Le podría interesar: Estos son los 2 alimentos que aumentan el riesgo de sufrir demencia, según estudio: son muy comunes

¿El calor envejece más a las personas?

Según un artículo publicado por National Geographic, realizado con base en un estudio realizado por Eun Young Choi, gerontóloga de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la USC, las altas temperaturas si tendrían una relación con el envejecimiento más rápido, pues de hecho, se estableció que podría ser comparable a los efectos de un consumo excesivo de tabaco o alcohol.

Dicho estudio, encontró que aquellas personas las cuales viven en lugares cuyas temperaturas ascienden a los 32° grados centígrados, podrían estar envejeciendo más rápida que quienes viven en tierra fría, esto debido a que la exposición prolongada a estas temperaturas, pueden acelerar el envejecimiento biológico a nivel celular.

Lea también: Neurólogo explica por qué dormirse rápido puede ser una señal de alarma

¿Qué diferencia hay con el envejecimiento en clima frío?

En el estudio, se encontró que al comparar dos personas, una de tierra caliente y de otra de tierra fría, las edades biológicas podrían tener una diferencia de hasta 14 meses. Resultado que se mantuvo aun considerando variables como el nivel de ingresos, estilos de vida y condiciones de salud. Por esto, se estableció que el calor puede llegar a degradar la calidad de vida y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, pues el cuerpo se encuentra en una constante lucha para mantenerse fresco.

Le podría interesar: Comer arándanos mejora la memoria y la función cerebral, según estudio

Consecuencias de las altas temperaturas

Dentro de las consecuencias más comunes por la exposición prolongada a las altas temperaturas, se encontró que en ocasiones el sistema nervioso llega a sobre estimularse, causando mareos, dolor de cabeza, confusiones y pérdida de la memoria. Por otro lado, los riñones deben trabajar más para conservar agua, lo que a medida resulta en deshidratación y daños renales.

La experta, también estableció que dichos daños pueden traspasarse a los genes, transfiriendo alteraciones generalizadas relacionadas con inflamaciones, daños en el metabolismo, en las funciones inmunitarias y la reparación celular. Por esto, se recomienda que las personas que viven en tierra caliente, eviten lo que más puedan la exposición a la radiación solar, y se mantengan hidratados constantemente.

Otras noticias: Estudio concluyó que las pesas contribuyen a la pérdida de peso