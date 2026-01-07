El precio del dólar dependerá de las elecciones 2026 y de quién sea presidente: CEO Lumen Economic

En 6 AM de Caracol Radio, estuvo Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, quien habló sobre varios puntos importantes acerca de cómo ve la proyección del dólar en Colombia este nuevo año que comienza. Mejía menciona que, el peso colombiano se está revaluando, es decir, que, la moneda está tomando valor, mencionando temas de monetización y más.

“Mire, entonces seguramente lo que está pasando porque no hay mucha información, es que el gobierno está monetizando parte de esos 23 billones de pesos de deuda que recordemos contrató a finales del año anterior en esa operación, que fue bastante criticada porque fue entregada a dedo a un gran comprador internacional, pero que no cumplió con los mecanismos competitivos. Entonces, seguramente lo que está ocurriendo es que se están monetizando esos recursos, y eso, pues, naturalmente presiona a la baja el precio del dólar”, explicó.

Compra de TES por parte del gobierno por $23 billones

TES son la deuda pública que se tiene en Colombia, son bonos que el gobierno le vende a inversionistas para financiarse donde ofrecen tasas de interés fijo o variables de cambio. Esto lo administra en Banco de la República y el Ministerio de Hacienda con cierta cantidad de plazos.

En desarrollo.