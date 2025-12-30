Aumento de salario por encima de la inflación es la peor política antisocial: exministro de Hacienda

Antioquia

Ante el anuncio del gobierno nacional de elevar el salario mínimo tomando como base la inflación y la productividad, las reacciones no se hicieron esperar; uno de ellos es José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno del expresidente Duque. El hoy rector de la Universidad Escuela de Ingenieros de Antioquia dice que elevar el salario de los trabajadores del país con esa base es “pan para hoy, pero hambre para mañana”.

El exfuncionario público es bastante crítico en el análisis que hace sobre las consecuencias que, para su modo de ver, puede causar dicha decisión, la que califica como "la peor política antisocial que se podría diseñar por parte de un gobierno”, esto debido al impacto negativo que ese aumento podría generar para la economía del país, especialmente para los empleadores, ya que, según la opinión del señor Restrepo, 11 millones de colombianos viven de la informalidad, ganando menos de un salario mínimo.

“Cuando se adoptan este tipo de medidas de aumentos desmedidos en salario mínimo, lo que sucede es lo que ha sucedido en los últimos dos años en Colombia por este mismo tipo de decisiones. Aumenta de manera abrupta los informales, los que reciben menos de un salario mínimo, y disminuyen aquellos que reciben un salario mínimo. La razón es sencilla. La mayoría de las empresas en Colombia son micro, pequeñas empresas, pequeños tenderos. Ellos, cuando se dan aumentos de esta naturaleza, desvinculan trabajadores, no contratan nuevos trabajadores o informalizan aquellos que tienen vinculados. Es decir, los desvinculan para pagarles menos del salario mínimo”, manifestó el exministro de Hacienda.

Agrega que la decisión de esa base para elevar el salario mínimo para el 2026 es que aumenta la expectativa de los precios, lo que se puede traducir en el aumento de la inflación; lo que afectará a la larga es a los más pobres. Además, recalca que esta situación en material fiscal la podría elevar; aumentará “entre 0,6% y 0,9% de déficit fiscal adicional, algo cercano a 20 billones de pesos adicionales en déficit fiscal”; esto lo lleva a una cifra de 20 billones de pesos adicionales.

“Y un aumento similar en la deuda pública, por lo menos en el primer año. Por donde se le mire, significa una medida que empobrece, empobrece las finanzas públicas, empobrece a los más vulnerables en economía porque le reduce su capacidad de compra y hace de la economía una economía más informal, donde más personas recibirán no uno, sino menos de ese salario mínimo. Por eso digo, este tipo de medidas son pan para hoy, hambre para mañana para la mayoría de los colombianos”.

Este 29 de diciembre de 2026, el presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo mensual para 2026 en 2 millones de pesos, incluido el subsidio de transporte. Es decir, 1.746.000 sin subsidio de transporte.