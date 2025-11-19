Ministerio de Hacienda da vía libre a conversión de Nueva EPS en una compañía pública

Bucaramanga

El ministerio de Hacienda aprobó el nuevo esquema de constitución de la Nueva EPS para que sea una entidad con capital enteramente público.

A su arribo a una rendición de cuentas de la Contraloría General de la República en Bucaramanga, el ministro dijo a Caracol radio que su colega de Hacienda, German Ávila ya aceptó los cambios.

Dijo que con las cajas de compensación como Cafam y Colsubisidio hubo un acuerdo para efectuar las modificaciones en la Nueva EPS.

Para tal efecto, se acordó la firma de una escritura pública.

El ministro dijo que la idea es que la Nueva EPS llegue a todos los rincones del país.

A pesar de este avance, el ministro dijo que se hace necesario que se apruebe la reforma a la salud en el congreso poues se necesitan un aumento en los recursos para el próximo año.