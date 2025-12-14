“El salario mínimo no se gasta en Miami, sino en la tienda de barrio”: Ministro previo a día clave

En la antesala de una jornada decisiva para la definición del salario mínimo en Colombia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo en diálogo con Caracol Radio que el Gobierno Nacional mantiene un “optimismo responsable” frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre empresarios y trabajadores.

“Se habla de uno o dos dígitos, pero lo fundamental es encontrar un punto de equilibrio que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores y mantenga la estabilidad económica del país”, dijo Sanguino.

Recordemos que mientras sindicatos piden un aumento del 16%, los empresarios proponen un incremento del 7.21%.

Sanguino indicó en el noticiero del Medio Día que, aunque las posiciones de las partes siguen distantes, existe una disposición real para avanzar hacia un consenso.

“Yo soy muy optimista porque tanto del lado de los empresarios como del lado de los trabajadores ha habido propuestas que reconocen la necesidad de un incremento real del salario mínimo, es decir, por encima de la inflación causada y de la inflación esperada”, afirmó el ministro.

Jornada clave y participación ciudadana

El ministro confirmó que este lunes se llevará a cabo una audiencia pública en la Universidad Nacional, un hecho poco frecuente dentro del proceso de concertación.

“Vamos a escuchar a los ciudadanos, a los centros de pensamiento y a los académicos durante la mañana, y a partir de las dos de la tarde sesionará la Comisión de Concertación hasta la medianoche, porque ese día se vence el primer plazo legal para intentar llegar a un acuerdo”, explicó.

Sanguino reiteró que, de no lograrse un consenso en esta primera etapa, las negociaciones continuarán hasta el 30 de diciembre.

“Nosotros insistiremos en un acuerdo y esperamos que eso ocurra. Si no, tendremos un segundo tiempo para seguir intentando entregar una buena noticia a los colombianos”, dijo.

Desindexación y cuidado fiscal

Frente al impacto que tendría el incremento del salario mínimo en otros precios de la economía, el ministro destacó los avances del Gobierno en la desindexación de bienes y servicios.

“En este gobierno se han desindexado más de 200 ítems que antes estaban atados al salario mínimo”, afirmó, y recordó que por decisión legal los arriendos ya no se ajustan con base en el salario mínimo sino con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

No obstante, advirtió que aún existen 14 ítems ligados directamente al presupuesto nacional.

“Tenemos que cuidarnos muy bien del impacto fiscal que tiene el incremento del salario mínimo sobre estos rubros”, señaló, al tiempo que ratificó la vocación del Gobierno de garantizar aumentos reales en los ingresos de los trabajadores.

Resultados económicos del aumento del salario mínimo

Sanguino defendió los incrementos del salario mínimo realizados durante el actual Gobierno y aseguró que los temores sobre un impacto negativo en la economía no se han materializado.

“El año pasado la inflación fue del 5,2 % y el aumento del salario mínimo fue del 9,5 %. Eso significó un incremento real del 4,3 % en los ingresos de las familias, lo que se traduce en reducción de la pobreza y de la desigualdad”, afirmó.

Además, recordó que el salario mínimo pasó de un millón de pesos al inicio del Gobierno a 1.423.500 pesos, lo que representa un aumento acumulado del 37,6 %. “Nos decían que eso iba a quebrar la economía, pero ocurrió todo lo contrario: estamos creciendo cerca del 3 % del PIB, la tasa de desempleo está en el 8,2 %, la más baja de este siglo, y la inflación bajó del 14 % al 5,2 %”, sostuvo.

El ministro también respondió a los sectores empresariales que se oponen a aumentos significativos del salario mínimo.

“Los 12 millones de personas que se benefician del salario mínimo no van a ir a comprar a Miami ni a París. Van a comprar en la tienda del barrio, en el supermercado local, y eso dinamiza la economía”, enfatizó.