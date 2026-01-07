¿Cómo seguirá el clima en lo que falta de las Ferias de Manizales?

Manizales

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales informó que, a inicios de este año, se han presentado corrientes y frentes fríos provenientes del Océano Pacífico, lo que ha incidido en la presencia de días mayormente nublados en la ciudad y se espera más lluvias en Ferias

Según el reporte técnico, la interacción de estas corrientes frías del Pacífico con las corrientes cálidas del Caribe y las que se presentan en las macrocuencas de los ríos Cauca y Magdalena ha generado tormentas eléctricas, como las registradas en la noche de ayer, acompañadas de lluvias de baja intensidad pero prolongadas. Actualmente, los acumulados de precipitación en la zona occidental de Manizales alcanzan en promedio los 130 milímetros, mientras que en el resto de la ciudad se reportan acumulados inferiores a los 100 milímetros en los últimos 25 días.

“Por supuesto, a inicios de este año se han presentado unas corrientes frías, unos frentes fríos que vienen del Océano Pacífico. Esto ha incidido que tengamos estos días eh nublados para hoy se proyecta un día parcialmente nublado que puede estar acompañado de lluvias en las horas de la tarde con una probabilidad entre un 60 y 70%”; dijo Rivera

Ante este panorama, la Unidad de Gestión del Riesgo hizo un llamado a los manizaleños, caldenses y visitantes que disfrutan de la Feria de Manizales para que adopten medidas de autocuidado, especialmente durante las horas de la noche, utilizando ropa abrigada, sombrillas e impermeables