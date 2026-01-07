Clima en Bogotá y Colombia HOY, 7 de enero 2026 ¿Hasta cuándo irán las lluvias en la capital?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido su resumen diario de pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes para hoy, 7 de enero de 2026. El meteorólogo William Francisco Alarcón Rodríguez, presentó la información a las 05:00 a.m., destacando un panorama de inestabilidad atmosférica en varias regiones de Colombia.

Lea más: Clima en Colombia de enero a junio de 2026 según IDEAM: Pronóstico de lluvias y sequía por regiones

Lluvias recientes y pronostico nacional

Durante la madrugada de este miércoles, se observó una disminución de la nubosidad en gran parte del país, aunque se registraron precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica y Andina, el sur del Caribe y zonas puntuales de la Orinoquía y el oriente de la Amazonía.

Las lluvias más intensas, algunas con posible actividad eléctrica, se concentraron en Nariño, Cauca, sur del Valle del Cauca, Chocó, sur del Cesar, sur de Bolívar, norte y occidente de Santander, sur y oriente de Antioquia, sur del Tolima, Huila, suroccidente del Meta, occidente de Arauca, occidente de Guainía, oriente de Guaviare, Vaupés y oriente del Amazonas.

Para las próximas 24 horas, el IDEAM pronostica condiciones atmosféricas inestables con alta cobertura nubosa y lluvias, especialmente en las regiones Pacífica y Andina, el sur del Caribe y sectores del oriente de la Amazonía.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en la región Pacífica y en departamentos como Santander, occidente de Norte de Santander, Antioquia, norte y occidente de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, norte y occidente del Tolima, Huila, suroriente de Guainía, Vaupés y Amazonas.

En el mar Caribe colombiano, se proyectan algunas precipitaciones hacia el occidente y suroccidente, cerca del golfo de Urabá. El océano Pacífico mantendrá condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes y probabilidad de tormentas eléctricas.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica cielo parcialmente cubierto con lluvias de intensidad variable, más frecuentes e intensas en el sector norte, principalmente sobre la zona marítima.

Más información: ¿Habrá lluvias en Colombia?: Pronóstico del clima entre el 5 y el 9 de enero, según el Ideam

Lluvias en Bogotá HOY 7 de enero

En Bogotá, la madrugada presentó cielo mayormente nublado con lluvias ligeras en el oriente y sur de la ciudad y tiempo seco en el resto del área. La temperatura mínima registrada fue cercana a los 9 °C.

Para la mañana, se prevé cielo parciamente nublado con predominio de condiciones secas. Durante la tarde, se estima nubosidad variable con probabilidad de lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Bosa y Ciudad Bolívar. En la noche, se espera que las lluvias persistan durante las primeras horas, seguido de tiempo seco.

Pronóstico IDEAM para otras ciudades