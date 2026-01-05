Invitan a vacunarse contra la fiebre amarilla en el marco de la Feria de Manizales

Manizales

La Secretaría de Salud Pública de Manizales hizo un llamado a propios y visitantes a vacunarse contra la fiebre amarilla en los puntos habilitados en toda la ciudad, como medida preventiva ante el riesgo que representa esta enfermedad. La jornada especial de vacunación se desarrollará en el marco de la Feria de Manizales, desde el martes 6 hasta el sábado 10 de enero, en diferentes horarios y lugares.

“Desde la Secretaría de Salud Pública de Manizales les queremos dar la bienvenida a las personas que vienen a disfrutar de nuestra Feria y también a todos los manizaleños que aún no se han vacunado en contra de la fiebre amarilla, es muy importante que durante estas épocas todos estén vacunados”, aseguró el secretario de Salud Pública de Manizales, David Gómez Springstube.

El jefe de cartera también explicó que propios y visitantes podrán acercarse a los sitios a recibir su vacuna sin ningún costo y sin necesidad de llevar carné de afiliación.

Actualmente, Manizales está catalogada como un municipio con riesgo de fiebre amarilla, por lo que las autoridades de salud hacen un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. Esta enfermedad puede presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, náuseas, dolores musculares, coloración amarilla en la piel, hemorragias y, en casos graves, falla multiorgánica.