¿Habrá lluvias en Colombia?: Pronóstico del clima entre el 5 y el 9 de enero, según el Ideam

Durante los primeros meses de 2026, el clima en Colombia estará marcado por la transición en un escenario asociado al Fenómeno de la Niña, lo que generará un incremento de las lluvias en diferentes regiones del país, tal como lo ha señalado el Ideam en sus recientes informes.

Justamente, la entidad emitió un nuevo pronóstico frente al comportamiento del clima a nivel nacional para la semana del 5 al 9 de enero de 2026. En él, señala que se presentarán precipitaciones y abundante nubosidad en gran parte de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica, así como en el centro del Caribe.

Por otra parte, el Ideam también afirma que las lluvias se registrarán principalmente en las regiones Pacífica y Andina, al igual que en el sur del Caribe y en algunas zonas hacia el suroriente de la Amazonía. Asimismo, la Orinoquía, el norte del Caribe y el occidente de la Amazonía presentarán condiciones mayormente secas.

Pronóstico del clima en Colombia

Lunes 05 de enero

Se esperan lluvias generalizadas y de alta intensidad en las regiones Pacífica, Andina, Amazonía y el centro-sur del Caribe. Los mayores acumulados se concentrarán en la cuenca del Pacífico, el golfo de Urabá y departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá, Meta (occidente), Amazonas, Vaupés y Guaviare. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo ligeramente nublado y predominio de tiempo seco, con lluvias ligeras aisladas en el área marítima.

Martes 06 de enero

Persistirá una alta probabilidad de lluvias en las regiones Pacífica, Andina y sur del Caribe, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía, aunque con menor intensidad frente al lunes. Los mayores acumulados podrían registrarse en Córdoba, sur de Bolívar y Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, oriente de Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Vaupés y Amazonas. En el mar Caribe, se proyectan lluvias hacia el suroccidente, y en el Pacífico, condiciones nubladas con lluvias persistentes y tormentas eléctricas. En el Archipiélago, cielos entre ligeramente y parcialmente nublados, con tiempo seco predominante.

Miércoles 07 de enero

Se prevé una disminución de las precipitaciones en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía, mientras continuarán las lluvias en la Pacífica y Andina, principalmente en la tarde y noche. Los mayores acumulados se esperan en Santander, Antioquia, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Huila, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas. En el mar Caribe, las lluvias disminuirán frente al día anterior, y el Pacífico mantendrá lluvias persistentes. En San Andrés y Providencia, se pronostica cielo parcialmente nublado con lloviznas aisladas.

Jueves 08 de enero

Las precipitaciones se concentrarán en el occidente del país, afectando principalmente las regiones Pacífica y Andina, el sur del Caribe y sectores del suroriente de la Amazonía. Se esperan condiciones más secas en gran parte de la Orinoquía, el norte del Caribe y el occidente amazónico. Los mayores acumulados se prevén en Córdoba, sur de Bolívar, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Huila, Guainía, Vaupés y Amazonas. En el mar Caribe, las lluvias se concentrarán frente a Córdoba y Antioquia, mientras que el Pacífico continuará con lluvias persistentes y tormentas eléctricas. En el Archipiélago, aumentará la nubosidad con lluvias de intensidad variable, especialmente en el sector sur.

Viernes 09 de enero

Se espera una disminución generalizada de las lluvias, aunque con acumulados puntuales en la Región Pacífica, el sur del Caribe, el norte de la región Andina y el oriente de la Orinoquía y la Amazonía, principalmente en horas de la tarde y noche. Los mayores registros podrían presentarse en Córdoba, sur de Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Antioquia, Boyacá, Amazonas, Vichada y Guainía. En el mar Caribe, continuarán las lluvias hacia el golfo de Urabá, mientras que en el Pacífico persistirán condiciones nubladas con lluvias. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan cielos mayormente nublados con lluvias más frecuentes, especialmente en Providencia.