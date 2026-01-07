Homicidios en Soledad: en menos de 20 horas fueron asesinadas 5 personas

En el barrio Los Cedros, del municipio de Soledad, los jóvenes Juan Camilo Gómez y Juan José Correa, fueron acribillados a bala por sicarios en motocicletas mientras estaban en la terraza de una vivienda.

A pesar de que los llevaron a la Clínica Los Almendros, el personal médico confirmó su deceso. En este caso resultó herido Andrés Felipe Cerpa, quien sigue en ese centro asistencial.

En Villa María, el taxista Manuel Alejandro Yepes fue acribillado a bala mientras salía de su casa. En esta zona hace fuerte injerencia el grupo ilegal de Los Costeños.

Mismos finales tuvieron Dannys Johan De La Rosa, en el barrio Villa Estadio, y en el sector de Galán, de Barranquilla, Jaime Francisco Mercado, también murió por sicariato.

Arturo García, experto en seguridad y expersonero de Barranquilla, explicó que algunos casos son retaliaciones entre grupos criminales, además hay personas que cruzan esas llamadas fronteras invisibles y es cuando se dan este tipo de situaciones.

Este año ya van 9 personas asesinadas en el municipio de Soledad.