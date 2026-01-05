Pico y placa en Medellín enero 2026: Nueva fecha de regreso para la restricción y vías con excepción

Durante los primero días de enero, los conductores de Medellín viven un periodo en el que la restricción del pico y placa dejó de operar. De acuerdo con el comunicado oficial de la administración distrital, los conductores podrán transitar sin limitaciones.

Sin embargo, en Medellín ya anunciaron la nueva fecha en la que volverá a regir la medida de restricción. Conozca aquí cuándo es para evitar las elevadas multas.

La medida del Pico y placa ha sido una restricción que ha estado vigente desde hace varios años en Medellín .Este esquema permite que la movilidad por la capital mejore, evitando horas de tráfico y estancamiento en las vías principales. Incluso, su aplicación no solo funciona para Medellín , ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Pereira y Cali también la implementan.

Cuándo vuelve el pico y placa en Medellín

Sin embargo, esta medida volverá a activarse el 16 de enero y no habrá jornada pedagógica, es decir, se aplicarán los comparendos de inmediato.

Es importante tener en cuenta que la medida inicia desde las 5:00 a.m. y va hasta las 8:00 p.m., extendiéndose a todos los municipios del Valle de Aburrá.

Pico y placa Medellín en enero 2026

Lunes: aplica el pico y placa para vehículos con placas terminadas en 6 y 9

aplica el pico y placa para vehículos con Martes: aplica el pico y placa para vehículos con placas terminadas en 5 y 7

aplica el pico y placa para vehículos con Miércoles : aplica el pico y placa para vehículos con placas terminadas en 1 y 8

aplica el pico y placa para vehículos con Jueves: aplica el pico y placa para vehículos con placas terminadas en 0 y 2

aplica el pico y placa para vehículos con Viernes: aplica el pico y placa para vehículos con placas terminadas en 3 y 4

Pico y placa Medellín motos

Lunes : motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 6 y 9

: motos de 2 y 4 tiempos con Martes: motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 5 y 7

motos de 2 y 4 tiempos con Miércoles: motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 1 y 8

motos de 2 y 4 tiempos con Jueves: motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 0 y 2

motos de 2 y 4 tiempos con Viernes : motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 3 y 4

Multas por incumplir el pico y placa en Medellín

La violación del pico y placa es calificada como una infracción de tránsito y es penalizadas con una cuantiosas sanción económica. Es importante tener en cuenta que además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

Vías con excepción del pico y placa en Medellín

Si bien las vías de Las Palmas, la Vía Occidente y La avenida Regional se mantiene como corredores exentos con el fin de facilitar la conexión regional, las autoridades advierten que la autonomía de municipios vecinos como Bello e Itagüí implica que algunos tramos de la Autopista Sur y la Regional en esas jurisdicciones sí podrían ser sometidas a las restricciones vigentes.