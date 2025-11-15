Cinco millones de pasajeros se movilizarán por las terminales de Medellín en temporada de fin de año

Medellín

La alcaldía de Medellín instaló un Puesto de Mando Unificado con motivo del inicio de la temporada de fin de año, que es el periodo más importante por el aumento del flujo de pasajeros por las terminales de la capital antioqueña. La intención es poder articular a entidades como las secretarías de Movilidad, Seguridad y las empresas de transporte público en la prestación de un servicio óptimo durante la temporada de fin de año que inicia este 15 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de enero, lapso en el que se espera la movilización de 5.400.000 pasajeros.

Desde las terminales se proyecta que los mayores picos de pasajeros por las terminales se reportarán el fin de semana de las velitas, entre el 6 y el 8 de diciembre, Navidad y fin de año, desde el 23 de diciembre y el 1 de enero, además del Puente de Reyes, cuando se estima que habrá una movilización de más de 430.000 vehículos.

“Por eso, en Terminales de Transporte Medellín estamos planeando y nos estamos preparando para que con nuestro equipo operativo, con las diferentes instituciones, como Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad, empresas transportadoras, hacen un buen trabajo para que nuestros usuarios se sientan bien y hagan de forma adecuada sus viajes”, expresó el subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, entidad, Ricardo León Yepes.

Según datos históricos, los destinos con mayor afluencia de viajeros son Santa Fe de Antioquia, Rionegro y Turbo, entre otros en el departamento, y por fuera de él, la ciudad de Bogotá, además de las poblaciones del Eje Cafetero, la Costa Caribe.

Recomendaciones

Ante la cantidad de personas que viajarán a sus lugares de origen a visitar a sus familiares, el Distrito de Medellín recuerda recomendaciones de seguridad tan importantes como comprar sus tiquetes en taquillas o en el sitio web oficial, y evitar el transporte informal, que pone en riesgo la integridad de los pasajeros. En la página oficial de Terminales Medellín encontrarán otra serie de consejos útiles en esta temporada de fin de año.

Finalmente, y no menos importante, la administración distrital informa que realizará controles de seguridad para prevenir el pregoneo y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, el tráfico de fauna y otros delitos que se puedan generar como hurtos.