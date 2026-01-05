2025 tuvo la menor cifra de homicidios en una década en Antioquia

Antioquia

Antioquia cerró 2025 como el año con el menor número de homicidios en los últimos 12 años, al registrar 1.664 casos, lo que representa una reducción del 1,19 % frente a 2024, cuando se reportaron 1.684 hechos.

De acuerdo con las cifras oficiales, esta reducción permitió que Antioquia alcanzara, por segundo año consecutivo, una tasa de homicidios de 24,6 por cada 100.000 habitantes, ubicándose por debajo del promedio nacional, que se sitúa en 25,5.

El año más violento par la fuerza pública

El balance positivo en homicidios contrasta con un dato alarmante: 2025 fue el año con el mayor número de homicidios de miembros de la fuerza pública en los últimos 12 años, con 44 uniformados asesinados en el departamento.

Uno de los hechos más graves ocurrió en Amalfi, donde 13 miembros de la fuerza pública fueron asesinados en un solo evento, convirtiéndose en el caso más connotado del año.

Según explicó el secretario de Seguridad Luis Eduardo Martínez, el incremento sostenido en los homicidios de uniformados responde principalmente al fortalecimiento de grupos criminales.

“Aumentaros los grupos armados ilegales, hicieron los planes pistola y nos afectaron varios miembros de la fuerza pública, los paros armados, y un hecho que marcó mucho la diferencia, los ceses unilaterales de fuego. Los aprovecharon los criminales para asesinar miembros de la fuerza pública”, detalló el secretario de Seguridad.

Reducción de muertes violentas

El informe también reveló que 28 municipios de Antioquia registraron entre cero y dos homicidios en 2025, y seis de ellos no reportaron ningún caso: Cisneros, Armenia, Ebéjico, Olaya, Vigía del Fuerte y Antioquia.

A nivel subregional, se destacaron reducciones significativas en zonas históricamente afectadas por la violencia:

• Bajo Cauca: reducción del 24,73 %

• Urabá: reducción del 25,24 %

• Valle de Aburrá: reducción del 0,56 %

• Nordeste: reducción del 6,57 %

Urabá y el Valle de Aburrá registraron sus cifras más bajas de homicidios en los últimos 12 años, mientras que el occidente antioqueño presenta desde 2024 el menor número de casos en una década.