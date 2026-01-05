Bello frena alza del transporte y mantiene tarifas de 2025 mientras reevalúa costos

Las nuevas tarifas regirán desde las cero horas del 1 de enero de 2026. Foto: alcaldía de Bello.

Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello suspendió el incremento de $200 en las rutas municipales de buses y busetas que estaba previsto para entrar en vigencia el 1 de enero de 2026, con lo cual la tarifa no pasará, por ahora, a $2.900. La decisión se tomó tras el aumento del salario mínimo y la necesidad de revaluar las condiciones económicas del sector.

La medida implica que, mientras se adelanta el proceso de revisión, las tarifas del transporte público en Bello seguirán siendo las mismas de 2025 hasta que se adopte una determinación definitiva.

Suspensión de la resolución y revisión económica

La Secretaría de Movilidad de Bello explicó que la resolución fue suspendida para analizar los costos operativos del servicio y su impacto en las empresas transportadoras. Para ello, se iniciará un proceso de concertación con los operadores durante los primeros días de 2026.

Según el municipio, la revisión incluye rutas que también habían sido ajustadas, como Bello–París–Bello, donde el alza de $200 quedó igualmente en pausa y no se reflejará en el valor del pasaje por ahora.

Tarifas vigentes mientras avanzan las mesas

Mientras se realizan los encuentros con los transportadores, la administración municipal indicó que se mantienen los valores actuales. Rutas como Bello–Medellín continúan en $3.450, y Bello–París en $3.400.

Las autoridades señalaron que la nueva tarifa se definirá una vez concluya la evaluación técnica y financiera del servicio, y se adopte una decisión concertada con el sector transportador.