Terminales Medellín movilizará alrededor de 250 mil usuarios durante el fin de semana de velitas

Medellín

La Alcaldía de Medellín instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de garantizar una operación de transporte eficiente y segura durante el primer fin de semana del último mes del año, en la que se proyecta la movilización de unas 244.000 personas y 157.500 vehículos.

“Nuestro equipo operativo está preparado para garantizar la operación y que todos los usuarios tengan un feliz paso por nuestras terminales. Como siempre, no puede faltar que les hagamos recomendaciones para esta temporada: a todos los usuarios, que estén muy pendientes de sus niños, que cuiden sus equipajes y muy especialmente, que se informen bien sobre el transporte de sus mascotas”, declaró el subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, Ricardo León Yepes.

Se intensifican operativos de control y seguridad

Las autoridades anuncian que se intensifican controles contra el transporte informal, el tráfico ilegal de fauna y flora, la verificación de requisitos para viajes con menores de edad y el pregoneo; también conocido como la venta informal de pasajes.

Adicionalmente, se recomienda a los viajeros llegar con horas de anticipación a las terminales, planear rutas y consultar los canales oficiales de las entidades correspondientes.