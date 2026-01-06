Remate en Makro 2026: Descuentos en mercado, hogar y juguetes hasta el 80%

En los primeros días de este 2026, llegaron las buenas noticias para aquellas personas que les gusta ahorrar, puesto que, la cadena Makro ha revelado que realizara una gran liquidación con descuentos hasta el 80% en alimentos, cosas del hogar y juguetes.

Cabe resaltar que, esta gran jornada de remates representan una oportunidad para obtener los productos más rápido e incluso realizar aquellas compras que no alcanzo a hacer en diciembre.

Descuentos en Makro 2026: OFERTAS

El supermercado indicó que estos descuentos hacen parte de “Makro Liquidación” que estará activa hasta el jueves 8 de enero, se entiende que es una jornada de descuentos de hasta el 70% en diferentes categorías, e incluso se podrá acceder a un 80% en segundas unidades.

Cabe resaltar que, todas las personas podrán acceder a rebajas en cualquier punto de venta o en la página web oficial de Makro. Razón por la que, se le sugiere estar bien atento y evitar caer en estafas o páginas falsas.

OFERTAS ENERO en Makro 50% en frutas, lácteos y más

La liquidación no se limita para nada, puesto que, las personas podrán abastecer su cocina en la liquidación con descuento hasta de 50% en fruver y lácteos y 30% en proteínas. Asimismo, es una jornada donde podrán comprar los alimentos de las loncheras, teniendo en cuenta que ya casi inicia las clases

Lista de Remate en Makro TODAS OFERTAS

60% de descuento: Artículos de juguetería de referencias seleccionadas

Artículos de juguetería de referencias seleccionadas 20%, 25% y 30% de descuento: Pescados, camarones y productos de mar

Pescados, camarones y productos de mar Descuentos aproximados del 25% dependiendo de la referencia: Aceites, mantequillas y margarinas.

Aceites, mantequillas y margarinas. 30% de descuento: Cajas organizadoras

Cajas organizadoras 30% de descuento: Productos de aseo personal y del hogar (shampoo, jabón, protectores solares, cremas dentales y más)

Productos de aseo personal y del hogar (shampoo, jabón, protectores solares, cremas dentales y más) 25% y 30% de descuento: Llantas y neumáticos para carro

Llantas y neumáticos para carro 20% de descuento: Alimento para mascota en referencias seleccionadas.

25% de descuento: Gaseosas, jugos y bebidas azucaradas

Gaseosas, jugos y bebidas azucaradas 40% de descuento: Set de ollas, cacerolas y sartenes de marca Ilko.

Consejos para aprovechar el remate de 2026 en Makro

Lo principal es que compare los precios entre diferentes marcas, es una buena opción, de esta manera puede acceder a dos beneficios: bueno y barato.

Por otro lado, recuerde que estas liquidaciones llaman bastante la atención, por lo que, se le recomienda realizar sus compras lo más ante posible, puede que muchas referencias podrían agotarse rápidamente.

Para finalizar, le recomendamos que realice una lista de prioridades, puede que, gaste de más sin ninguna necesidad, priorice lo que necesita y si le sobra dinero se puede dar un gusto de inicio de año.

