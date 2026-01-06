Subió el pollo asado en Colombia a fin de año: en esta ciudad el precio supera los $ 50.000

En el fin de año las fluctuaciones de precios están a la orden del día, en especial en el sector de los alimentos, que tiene variaciones constantes y notables a lo largo del año.

Adicionalmente, con el incremento del salario mínimo fijado en 23,7 % por parte del Gobierno y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025 en 5,3 %, el país sigue atento las cifras del cierre del año que publicará el Dane esta semana.

Índice del pollo asado: ¿Subieron los precios en diciembre?

Así las cosas, a la espera del dato de la inflación, se conoció el dato de diciembre del índice del pollo asado, recopilado mensualmente por el diario La República.

Los datos recopilados muestran un incremento de $ 809 en 12 meses, teniendo en cuenta que en diciembre de 2024 el valor promedio del pollo se ubicó en $ 42.752, mientras que en el mismo mes de 2025 llegó a $ 43.561.

Según el análisis del medio económico, la variación interanual quedó en 1,89 %, calificándola como la más baja del cuarto trimestre, siendo esta coherente con la previsión de la desaceleración de la inflación expresada en la encuesta Citi por 26 entidades financieras y centros de pensamiento.

El índice muestra asimismo una caída del 7,46 % en el precio de este popular plato, lo que podría explicarse en una mayor disposición a consumir otro tipo de carnes durante los periodos festivos. De acuerdo con Julio Romero de Corficolombiana se espera que las comidas fuera del hogar tengan un peso considerable (0.39%) en la variación del IPC de servicios en diciembre.

¿En qué ciudad es más caro el pollo en Colombia?

El índice del pollo asado reveló que en diciembre de 2025 Medellín fue la ciudad con el pollo asado más caro, llegando a un valor promedio de $ 51.330, desde los $ 40.933 del año anterior. Por otra parte, Bogotá tuvo la mayor reducción de precios y Tunja se mantiene como la de los precios más económicos.

Así estuvo el precio del pollo en las principales ciudades en diciembre de 2025 y su variación frente al año: