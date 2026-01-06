La metodología utilizada para definir la UPC no es discrecional ni improvisada: Minsalud

El Ministerio de Salud se refirió al aumento de la UPC para 2026, asegurando que este aumento es suficiente, que está técnicamente sustentado y que cumple con las órdenes de la Corte Constitucional. Agregaron que la metodología utilizada para definir la UPC no es discrecional ni improvisada, y se basa en datos reales de uso y costos del sistema, información que es reportada por las EPS y fuentes oficiales.

“El Ministerio de Salud adoptó una decisión estructural e histórica para cerrar la brecha entre regímenes: mediante resolución, se equiparó la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95% de la del contributivo, en cumplimiento explícito de las órdenes de la Corte Constitucional”, afirmó el ministerio a través de un comunicado.

Postura de los pacientes frente al aumento de la UPC

Denis Silva, vocero de pacientes Colombia, aseguró que el sistema de salud actualmente se encuentra desfinanciado, por lo que estos nuevos ingresos son insuficientes. “Nosotros venimos con un sistema desfinanciado, con serios problemas financieros. Cuando usted tiene serios problemas financieros y los nuevos ingresos son insuficientes, pues los únicos afectados serán los pacientes y el talento humano, porque cada día la plata será insuficiente para atender a la población”, agregó.

“Le pedimos al gobierno que sea claro, hay normas hay leyes que están saliendo, pero a un paciente que está postrado en cama, que le dicen que tiene seis meses, no le interesa en que situación está el país, le interesan sus medicamentos al menos para tener una muerte digna y los otros pacientes para no dejarse morir, porque son pacientes que tienen sí o sí que comprar medicamentos, y hay medicamentos que valen 5 o 10 millones de pesos, y la gente no tiene con qué comprar esos medicamentos, pedimos claridad. Mi gente que está pagando mensualmente sus cuotas moderadoras, su mensualidad, no accede a los servicios, entonces no es justo”, agregó la Vocera de pacientes de Nueva EPS, Derly Rodríguez.

#SALUD El Ministerio de Salud

se refirió al incremento de la UPC, asegurando que el incremento definido para este año es suficiente y técnicamente sustentado.





Pacientes denuncian caos en Nueva EPS por cambios de prestadores y entrega de medicamentos

La NUEVA EPS puso en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos en el país, luego que Colsubsidio anunciara su decisión de dejar de prestar este servicio a los afiliados en los territorios donde tenía contrato.

La atención farmacéutica será asumida por los gestores Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas, que deberán cubrir a 1.642.000 afiliados en 11 departamentos del país, entre ellos Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Tolima, Huila y Quindío. Además, también se atenderá en Bogotá.

Por este motivo, la vocera de pacientes de Nueva Eps, Derly Rodríguez aseguró que luego de esta decisión, la situación es bastante difícil. Recordemos que Nueva Eps, actualmente cuenta con más de 11′548.495 afiliados.

“La preocupación grande es cuando las personas empiezan a desplazarse masivamente y los funcionarios les dicen que no están autorizados y que es a partir del 15 de enero”, agregó.

“La preocupación está en que las fórmulas se vencen, tienen pendientes, hay personas en condición de discapacidad. Entonces solicitamos a la nueva EPS que sea clara en esta información”, indicó la vocera de pacientes de Nueva Eps, Derly Rodríguez.