MinSalud aclara que plataforma MIPRES no crea nuevos trámites, ni limita acceso a medicamentos

El Ministerio de Salud aclaró que la Circular Externa 044 de 2025, que establece lineamientos para el registro de medicamentos a través de la plataforma MIPRES, no crea nuevos trámites para la prescripción de medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Asegura el Gobierno que la medida busca fortalecer el seguimiento institucional al suministro de medicamentos y prevenir retrasos, no entregas o riesgos de desabastecimiento.

“La Circular 044 de 2025 no crea nuevos trámites, no impone barreras de acceso ni modifica el acto médico para la prescripción de medicamentos ambulatorios financiados con recursos de la UPC”, señaló el Ministerio de Salud.

La entidad explicó que la prescripción en MIPRES se realiza en un solo acto médico y permite formular múltiples medicamentos y tecnologías, tal como ocurre en la práctica clínica habitual.

Según la cartera de Salud, la Circular 044 no redefine la prescripción clínica ni altera la relación médico–paciente, y su alcance se limita al registro y seguimiento de información ya existente.

“El uso de MIPRES no puede ni debe convertirse en una barrera de acceso para los usuarios”, enfatizó.

El Ministerio reiteró que las EPS continúan siendo responsables del direccionamiento y del cierre efectivo del suministro de medicamentos, incluida la información de facturación y valores pagados, mientras que los gestores farmacéuticos o prestadores deben registrar la entrega.

“Esta Circular refuerza la transparencia y permite identificar responsabilidades cuando la entrega de medicamentos no se cumple”, señaló la entidad.

Cabe resaltar que MIPRES no es una herramienta nueva y opera desde 2016, en cumplimiento de la Ley Estatutaria de Salud y de las órdenes de la Corte Constitucional en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

Además, destacó que la experiencia con medicamentos antirretrovirales para VIH demostró que la herramienta no genera barreras de acceso.

“Una vez superada la curva de aprendizaje, los tiempos y procesos no difieren de la práctica clínica habitual y permiten fortalecer la continuidad de tratamientos de alto impacto en salud pública”, afirmó.

Vale la pena tener en cuenta que el gobierno dejó un periodo de transición de cinco meses para que el personal médico haga el registro de estos medicamentos, en este tiempo se brindará capacitación y acompañamiento técnico, para garantizar una implementación gradual y sin afectaciones a los pacientes.