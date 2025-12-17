Tras llamado a juicio de la Procuraduría, MinSalud aclara que decisiones del FOMAG son autónomas

SALUD

Luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo fuera llamado a juicio por la Procuraduría por posibles irregularidades en la implementación del nuevo modelo de salud para los profesores, conocido como Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el Ministerio de Salud aclaró que esa entidad es autónoma por lo que no tiene responsabilidades en su administración.

“El sistema de salud de los docentes corresponde a un régimen exceptuado, lo que implica que cuenta con una estructura jurídica y operativa propia, independiente y no subordinada a las normas generales que expide este Ministerio para el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)“, explicó la entidad.

Asimismo, la cartera aseguró que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no integra el Consejo Directivo del FOMAG.

“En consecuencia, esta cartera no tiene voz, voto ni facultad resolutiva o decisoria en la definición de los modelos de contratación, las coberturas o las condiciones de prestación de servicios dirigidas a los educadores”, explicó el ministro.

¿Cuál es la relación entre el Ministerio de Salud y el FOMAG?

Cualquier interacción entre el Ministerio de Salud y el FOMAG se circunscribe exclusivamente a la prestación de asistencia técnica, en aplicación del principio de colaboración armónica.

Estp dice la entidad no supone injerencia alguna en las decisiones autónomas que, por disposición legal, corresponden de manera exclusiva al Consejo Directivo del FOMAG, integrado por los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo, así como por los representantes del Magisterio.