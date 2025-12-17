Se cierran brechas entre régimen subsidado y contributivo: Gobierno equipara UPC

JUSTICIA

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2605 del 15 de diciembre de 2025, mediante la cual ordena la equiparación de la prima pura de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado al 95 % de la prima pura del régimen contributivo, medida que empezará a regir a partir de 2026.

Con esta decisión, el Gobierno Nacional da cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 y en los autos 411 de 2016, 007 de 2025 y 2049 de 2025, que exigían corregir la brecha histórica en la financiación del régimen subsidiado.

El Ministerio señaló que esta medida permitirá cerrar la desigualdad generada por decisiones adoptadas en administraciones anteriores, fortalecer la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud y avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud en condiciones de mayor equidad para toda la población.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que a partir de 2026 se corrige una inequidad de muchos años y se cumple un compromiso con los colombianos, al equiparar la prima pura de la UPC del régimen subsidiado en un 95 % frente a la del régimen contributivo.

La resolución establece que esta equiparación se reflejará en el valor de la UPC que fijará el Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia 2026.

Valor de la UPC 2025